Курс доллара в Беларуси подскочил до максимума за 15 месяцев. Что будет дальше?

Опубликовано: 26.06.2023 13:51 , Обновлено: 26.06.2023

Доллар на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) 26 июня вырос на 0,63% (1,87 копейки) и составил 3,0077 рубля. Эксперты спрогнозировали, что будет с курсом валют дальше.

По итогам валютных торгов на БВФБ в понедельник 26 июня доллар подскочил до максимума за 15 месяцев, подсчитали в banki24.by.

В свою очередь евро подешевел на 0,03% (0,11 копейки) до 3,2836 рубля.

А российский рубль снизился до минимума за 5 дней.

USD: 3,0077 (+0,0187) | +0,63%

EUR:: 3,2836 (-0,0011) | −0,03%

RUB: 3,5475 (-0,0177) | −0,50%

CNY: 4,1574 (+0,0195) | +0,47%

Напомним, что доллар в белорусских обменниках скакнул за 3 рубля еще утром в субботу 24 июня.

Доллар в белорусских обменниках скакнул за 3 рубля

Что говорят эксперты о курсе валют в Беларуси?

Эксперт фондового рынка, финансовый консультант Михаил Грачев накануне спрогнозировал для MyFin.by, что «на коротком промежутке времени» курс доллара «превзойдет USD/BYN 3,000.

По его мнению, курс евро «может находиться около EUR/BYN 3,2500-3,2700».

Что касается российского рубля, то эксперт отметил, что тот «отправляется пока на юг, курс будем наблюдать в зависимости от развития событий».

Тем временем ранее аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) предсказали, что средний курс доллара в 2023 году будет около 2,90 рубля, а уже в 2024 — 3,05 рубля.

Будет ли девальвация? В ЕАБР спрогнозировали, когда доллар в Беларуси перешагнет курс в 3 рубля. А что будет с ценами?