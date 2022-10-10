Кулик пообещал снизить цену строительной древесины для белорусов на 20-30% - "Если одобрит президент"

Опубликовано: 10.10.2022 06:55 , Обновлено: 09.10.2022

Министр лесного хозяйства Алексей Кулик рассказал 9 октября, что его ведомство уже предложило правительству вариант снижения строительной древесины для белорусов в лесхозах. По словам чиновника, он предлагает для этого не платить государству за лес.

“Мы как минлесхоз прежде чем взять круглый лес, должны заплатить государству. За счет уменьшения или отмены этой стоимости будут уменьшены цены”, - поделился гениальным в своей простоте решением чиновник.

Также министр рассказал, что лесхозы уже пошли на уменьшение цены за счет уменьшения рентабельности до 5%. Таким образом, Александр Кулик подсчитал, что белорусы смогут покупать древесину для строительства на 20-30% дешевле. Но нужно одобрение правительства и Александра Лукашенко.

Новость Телеграф

“Цена на заготовленную древесину в лесу на промскладе уменьшится, если будет одобрено правительством и президентом, на 30%, на “вагоне” - до 20-25%. Цена на промскладе основного пиловочника, который используют в строительстве, от Br60 до Br90 - это приемлемо”, - заявил чиновник, передает Белта.

Ранее Телеграф сообщил, что 9 сентября, Александр Лукашенко возмутился, что чиновники не торопятся выполнять его указания. Например, связанные с идеей удешевления древесины.

«Об этом сказал и в правительстве. Месяц прошел — тишина. Уже должны были на столе лежать не просто предложения, а чтобы губернаторы начинали действовать», — заявил он.

Головченко пообещал ускориться к 1 марта 2023 года, чтобы удешевить древесину для белорусов