Кто заплатит, если во время тушения пожара повредили соседнюю квартиру? В МЧС Беларуси дали ответ

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Опубликовано: 20.10.2024 12:27 , Обновлено: 20.10.2024

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси рассказали, кто несёт ответственность, если при тушении пожара у соседей сверху повредили имущество того, кто ниже. Оказывается, такое может произойти из-за воды, которую спасатели используют для ликвидации возгорания.

В МЧС подчеркнули, что современные технологии позволяют ликвидировать пожар с минимальным ущербом для ниже расположенных или смежных помещений. Однако в случае, если такое всё-таки произошло, финансовая ответственность лежит на том, по чьей вине случилось возгорание. В спасательном ведомстве добавили: если квартира не застрахована по обязательному или добровольному договору, человек вправе обратиться с иском в суд по восстановлению повреждённого имущества.

К слову, ранее мы рассказывали, что в Гродненской области у одного из белорусов случилось ЧП – затопило квартиру. Причём инцидент произошёл по вине ЖЭСа, а не соседей. Тем не менее, хозяину ущерб не возместили, и он обратился в Комитет госконтроля. В результате с вопросом разобрались, и мужчина получил положенную компенсацию.

Затопили? В КГК рассказали, как белорусам получить деньги за причинённый ущерб

Помимо этого, мы писали, что погода в Беларуси удивляет всё больше. То жители страны изнывают от жары, то всеми силами пытаются спастить от ливней и затопленных улиц. Так, адвокат Юлия Никитина рассказала, в каком случае владелец авто может потребовать деньги за понесённый ущерб, а в каком, увы, чинить машину придётся самому.

Затопило машину? Адвокат рассказала, в каком случае ЖКХ может возместить ущерб