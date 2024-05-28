Затопили? В КГК рассказали, как белорусам получить деньги за причинённый ущерб

Опубликовано: 28.05.2024 09:34 , Обновлено: 28.05.2024

В Гродненской области у одного из белорусов случилось ЧП – затопило квартиру. Причём инцидент произошёл по вине ЖЭСа, а не соседей. Тем не менее, хозяину ущерб не возместили, и он обратился в Комитет госконтроля. В результате с вопросом разобрались и мужчина получил положенную компенсацию.

После обращения в областной КГК сотрудники устроили проверку и установили, что по факту залития квартиры составили только акт обследования. Других документов, которые бы подтверждали виды и объёмы ремонтно-строительных работ, не было. После того, как в КГК установили данные обстоятельства, ЖЭС составил смету на возмещение материального ущерба, и сумму перечислили заявителю.

Если вашу квартиру залило, в течение 30 дней нужно обратиться в организацию, эксплуатирующую жилфонд, товарищество собственников, организацию застройщиков, которые составляют акт обследования, дефектный акт, а также смету на ремонтно-строительные работы повреждённых помещений, рассказали в Комитете госконтроля Беларуси. Тогда есть шанс получить финансовую компенсацию.

[info_b]По любым вопросам, которые касаются сферы ЖКХ, белорусам нужно обращаться на единый короткий номер 115 или оставлять обращение на Интернет-портале “115.бел”.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что органы финансовых расследований Комитета госконтроля выявили более 10 тысяч новых вещей, которые продавали в Беларуси под видом б/у. Нелегальный товар привозили из Европы и России, а наценки в магазинах доходили до 200%. Для белорусских покупателей подобные махинации обернулись «завышенными ценами на одежду, обувь и аксессуары», которые они могли приобрести гораздо дешевле.

Наценки 200%. КГК взял секонд-хэнд и стоковые магазины одежды «на особый контроль»