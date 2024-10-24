"Кто меньше работает — не меньше зарабатывает" — Замминистра потребовал исправить "парадокс" с зарплатами в Гомельской области

Опубликовано: 24.10.2024 13:36 , Обновлено: 24.10.2024

Замминистра лесного хозяйства Владимир Креч потребовал исправить "несправедливость" в зарплатах начальников некоторых лесхозов Гомельщины. По его словам, "парадокс" заключается в том, что сразу в трёх хозяйствах — Буда-Кошелёвском опытном, Жлобинском и Октябрьском нет собственных деревоперерабатывающих производств, которые, как правило, приносят наибольший доход. При этом зарплата руководителей, как утверждает замминистра, точно такая же, как у тех директоров, где они есть.

«Несправедливость» Креч усмотрел в том, что некоторые начальники, под руководством которых есть и цеха, и торговые площадки, и производство домокомплектов, «всё равно остаются без премий» за невыполнение определённых показателей. По словам замминистра, выходит «парадокс»: «кто меньше работает, тот, как минимум, не меньше зарабатывает».

Оставшись недовольным таким положением дел, Владимир Креч поручил пересмотреть вопрос и “по необходимости” создать производства в тех лесхозах, которые отстают. В свою очередь первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун указал Кречу на Ивацевичский опытный лесхоз, где, мол, тоже нет собственного цеха, но есть Центр по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой.

Он дал понять, что в подобных случаях так и быть, разрешает лесхозам не иметь собственной переработки. По словам Драгуна, это итак “важнейшее направление деятельности”, на развитие которого уходит “значительный объём работы”.

К слову, ранее мы рассказывали, что генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Игорь Дегтярик заявил, что после повышения зарплаты в одном из лесхозов региона работники стали “творить едва ли не волшебство”. Он рассказал, до какой суммы пришлось их повысить.

«За тысячу никто работать не будет» — На Гомельщине пообещали поднять зарплаты работникам этих предприятий

Ранее Telegraf.news писал, что в июле министр лесного хозяйства Кулик во время рабочей поездки в Жлобинский лесхоз зашел в местную бухгалтерию, чтобы поинтересоваться зарплатами операторов харвестеров. Как оказалось, они получают до 7,5 тыс. рублей. Посмотрели, какие еще вакансии и зарплаты предложил этот лесхоз.

«Какая зарплата?» — Глава Минлесхоза спросил про доходы на Жлобинском предприятии. Кто получает до 7,5 тыс. рублей?