Крупные белорусские заводы объявили о повышении доплат за стаж для сотрудников и материальном поощрении молодёжи

Опубликовано: 31.01.2024 10:26 , Обновлено: 31.01.2024

Сразу несколько крупных белорусских промышленных предприятий Беларуси объявили о нововведениях, которые прямо повлияют на размер зарплат некоторых сотрудников. О решениях, направленных на закрепление кадров и расширении социальных гарантий рабочих, на днях объявили, в частности, Минский тракторный завод, БелАЗ и ОАО "Гродно Азот".

Так, балансовая комиссия БелАЗа приняла решение выплатить вознаграждения по итогам работы предприятия в 2023 году с повышающим коэффициентом 1,1 - в один этап при выплате заработной платы за январь 2024 года.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе предприятия, сейчас готовится приказ о повышении тарифной ставки первого разряда для работников БелАЗа: с февраля 2024 года её планируется поднять на 10%.

Тем временем руководство Минского тракторного завода скорректировало порядок и условия выплаты своим сотрудникам вознаграждений за выслугу лет. Ранее доплаты полагались лишь тем, кто отработал на заводе не менее года, теперь их начнут выплачивать на полгода раньше.

Согласно информации пресс-службы предприятия, теперь сотрудники МТЗ, в зависимости от стажа, могут рассчитывать на следующие доплаты:

от 6 месяцев до 1 года - 10% (от тарифной ставки (должностного оклада) либо сдельной заработной платы с учетом доплат);

от 1 года до 5 лет - 20%;

от 5 до 10 лет - 25%;

от 10 до 20 лет - 30%;

свыше 20 лет - 35%.

Как пояснил помощник гендиректора МТЗ по труду и зарплате Сергей Толстоногов, по основным стажевым группам размер вознаграждения подняли на 5% по сравнению с прошлым годом. По его словам, этим предприятие рассчитывает способствовать “закреплению кадров и в особенности молодых специалистов” на заводе.

В свою очередь на “Гродно Азот” приняли новую редакцию коллективного договора, которая будет действовать с 2024 по 2027 год. Основные и самые значимые выплаты для сотрудников сохранили и расширили “социальные гарантии трудящихся”, сообщил изданию “Гродненский химик” председатель профсоюзного комитета предприятия Павел Хорошун.

По его словам, в новом коллективном договоре прописали дополнительные гарантии и материальное поощрение для следующих категорий сотрудников:

молодых специалистов,

работников предприятия, которые возглавляют или являются членами руководящих органов заводских общественных формирований, активными членами общественных объединений первичных организаций предприятия,

лауреатов научных и творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства.

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«Где такой завод?» — Блогер в ТикТоке рассказал о зарплате рабочего в 9 тыс руб в Беларуси. Тысячи подписчиков поделились своей. Что вышло?

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