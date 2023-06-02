Косметику или унитазы? Что чаще всего покупали белорусы в интернете, рассказали в МАРТ

Опубликовано: 02.06.2023 18:09 , Обновлено: 02.06.2023

О том, что чаще всего покупали белорусы в интернет-магазинах, рассказала 2 июня Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования (МАРТ).

Говоря об интернет-покупках, специалист МАРТ рассказала, что чаще всего жители Беларуси покупают в интернете товары для дома (17,6%), бытовую и электронную технику (15,9%), товары дня автомобилей (12,8%), изделия из трикотажа (11%), товары для красоты и здоровья (5,2%), одежду (3,3%) и сантехническое оборудование (3,3%). Другие товары в структуре интернет-покупок заняли 30,9%.

Специалист считает, что интернет-торговля в Беларуси будет развиваться, правда, «не очень большими темпами, поскольку рынок насыщается и у него есть свой предел».

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Гаврильчик отметила, что сейчас активно развивается такой сегмент интернет-услуг, как такси и доставка еды, сообщаетБелТА.

Ранее Телеграф писал, что МАРТ запретил Минздраву Беларуси запрещать продажу по рецептам в частных аптеках.

МАРТ запретил Минздраву Беларуси запрещать продажу по рецептам в частных аптеках