МАРТ запретил Минздраву Беларуси запрещать продажу по рецептам в частных аптеках

Опубликовано: 13.05.2023 08:19 , Обновлено: 13.05.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) запретил Министерству здравоохранения вводить ограничения на продажу рецептурных лекарств в частных аптеках пятой категории. По мнению МАРТ, нововведения, которые должны вступить в силу с 1 июня 2023 года, "создают дискриминационные условия" на рынке.

Напомним, новые правила продажи рецептурных лекарств в Беларуси должны вступить в силу 1 июня. Согласно постановлению Минздрава, частным аптекам пятой категории запрещено будет отпускать белорусам лекарства по рецепту. За государственными аптеками пятой категории такое право оставили, аргументировав это тем, что в них, в числе прочего, “осуществляется бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан”.

Минздрав Беларуси изменил правила продажи лекарств по рецептам. Какие аптеки не смогут?

Поскольку частные аптеки пятой категории - самый распространенный вид частных аптек в Беларуси (именно такие аптеки, как правило, располагаются в магазинах, на вокзалах, в гостиницах), МАРТ усмотрел в этом нововведении признаки нарушения закона “О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции”.

[info_b]К аптекам пятой категории, согласно действующим положениям Надлежащей аптечной практики, относятся аптеки, в которых «осуществляется розничная реализация лекарственных средств, создаваемая в местах наибольшего сосредоточения населения (магазины, рынки, вокзалы, гостиницы и т.п.), при наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя аптеки первой или второй категории».[/info_b]

Устранить нарушения Минздрав должен до 30 мая

Кроме того, в официальном предупреждении Минздраву, которое было опубликовано на сайте регулятора, упомянуто нарушение антимонопольного законодательства в обновленных условиях открытия новых аптек 1-5 категорий, который был изменен с 1 марта этого года.

В частности, МАРТ считает неправомерным с точки зрения антимонопольного законодательства тот факт, что аптеку пятой категории в Беларуси можно открыть только при условии, что в административном центре данной территориальной единицы уже действует аптека первой или второй категории.

В связи с этим МАРТ дал Минздраву срок до 30 мая на внесение поправок в Надлежащую аптечную практику, однако по ходатайству ведомства его могут продлить.