Кому из белорусов нужно проводить "идентификацию" личных вещей во время выезда из страны? В ГТК предупредили о "красном коридоре"

Опубликовано: 05.08.2024 23:29 , Обновлено: 05.08.2024

В пресс-службе Государственного таможенного комитета сообщили, что белорусам следует проводить в некоторых случаях "идентификацию" личных вещей при выезде за границу. Так там ответили на вопросы белорусов.

“Выезжаю из Беларуси и беру с собой для личного пользования видеокамеру и ноутбук. Как мне правильно поступить на границе, чтобы при их обратном ввозе не уплачивать таможенные платежи?” - задали Государственному таможенному комитету ещё пару лет назад очень странный вопрос.

В Таможенном комитете пояснили, кто и при каких условиях может ввезти свое авто в Беларусь без уплаты пошлины

В ГТК заявили, что белорусам в таком случае стоит до выезда за границу провести на таможне “идентификацию временно вывозимых товаров для личного пользования”. После которой данные вывозимых вещей указываются в декларации, “один экземпляр которой остаётся у физлица”.

Впрочем, в ГТК уточнили, что такая “идентификация” не будет мешать, если во время поездки ноутбук или камера получат повреждения или царапины. И ввезти обратно без уплаты пошлин ноутбук или видеокамеру получится.

При этом в ГТК напомнили, что кроме декларации, заполненной при вывозе товаров, при возвращении в Беларусь “могут быть представлены документы, свидетельствующие о факте производства или приобретения товаров на территории ЕАЭС, а именно: паспорт изделия, гарантийный талон, чек, договор купли-продажи, спецификация, счет-фактура или счет-проформа к договору, товарная накладная и другие документы”.

В ГТК посоветовали белорусам при пересечении границы выбрать «красный» коридор и произвести декларирование вывозимых видеокамеры и ноутбука.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Оперативная таможня возбудила уголовное дело после проверки посылки, которая шла белорусу из России. Его задержали, адресату грозит до семи лет лишения свободы.

Таможня пригрозила белорусу 7 годами тюрьмы после проверки посылки из России. Что там было?