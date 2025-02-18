«Коммунарка» анонсировала лимитированную серию конфет, «символа эпохи» СССР. Что в составе ретро-новинки?

Опубликовано: 18.02.2025 12:33 , Обновлено: 18.02.2025

Одна из крупнейших кондитерских фабрик Беларуси «Коммунарка» объявила о выпуске глазированных конфет «Селена» с апельсиновым соком, которые были популярны в Советском Союзе еще в 1970-x годах. На предприятии выразили надежду на то, что для кого-то эта "ретро-новинка" станет "поводом для приятной ностальгии".

Новинка представляет собой крупную фруктово-грильяжную конфету, в которой фруктовая начинка расположена между хрустящими вафлями, глазированную тёмным шоколадом. В состав начинки входит:

апельсиновый сок,

натуральное яблочное пюре,

жареный дроблёный арахис.

На «Коммунарке» рассказали, что в составе начинки конфеты есть пектин, который известен своими полезными свойствами. По словам специалистов, он способствует улучшению пищеварения и снижению уровня холестерина в крови.

«Темный шоколад создает гармоничное сочетание горечи и сладости, обрамляя фруктово-ореховый корпус», - так описали вкус конфеты на предприятии.

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Там также добавили, что идея создания конфеты “родилась из теплых воспоминаний и ностальгии”, которая, по словам производителя, живет в сердцах людей старшего поколения.

«В их разговорах то и дело звучит слово «селенка» — ласковое, знакомое, будто переносящее в далекие времена, когда жизнь была проще, а сладости казались настоящим чудом. <…> Эти конфеты были не просто лакомством, а частью истории, символом эпохи, когда каждая сладость была на вес золота», - заявили в «Коммунарке».

Ретро-новика, отметили на предприятии, должна вскоре появится в фирменных магазинах фабрики и в торговых сетях. Впрочем, в массовое производство её пока запускать не планируется - пока решено выпустить лишь лимитированную серию.

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