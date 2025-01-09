"Рецепт оригинальный" — "Коммунарка" пообещала выпустить "дубайские" конфеты. В каких 11 магазинах искать?

Опубликовано: 09.01.2025 15:59 , Обновлено: 25.04.2025

Шоколадные, клубничные, абрикосовые, вишневые с перцем – кажется, полки магазинов так и ломятся от разнообразия конфет и шоколадок. При этом из года в год появляются всё новые, порой весьма неожиданные сочетания, которые пытаются завоевать сердца белорусов. На одной из крупнейших кондитерских фабрик страны - "Коммунарке" — приоткрыли завесу тайны и рассказали журналистам Telegraf.news, какой «хит» решили сделать для сладкоежек в 2025 году.

Сперва отметим: за изобилие всевозможных вкусов отвечают специалисты, которые проводят анализ того, что уже есть на полках, и того, что популярно за рубежом. Сопоставляя востребованность разных начинок, эксперты решают, что запустить в серийное производство, а что нет. Кроме того, на фабрике проводят опросы: своё предложение можно отправить на почту или проявить активность в соцсетях.

«Например, в TikTok и Instagram люди давно просят шоколад с мятой. Могу сказать, что мы работаем над этим вопросом. В 2025 году белорусов ждёт новинка – конфеты «Дубайские». Рецепт будет оригинальный, ничего менять не станем, — пообещала главный технолог СОАО «Коммунарка» Ирина Мацыгуд.

Главный технолог фабрики "Коммунарка" Ирина Мацыгуд. Фото Telegraf.news

[info_b] Напомним, в 2024 году социальные сети переполнились видео и публикациями о дубайском шоколаде. И хоть бум уже прошел, десерт то и дело периодически вспоминают, а также пытаются повторить рецепт.

Дубайский шоколад - это хрустящая сладость, которая включает в себя:

молочный шоколад;

тесто катаифи;

фисташковую или кунжутную пасту.

Оригинальные плитки производят вручную в компании из ОАЭ Fix Dessert Chocolatier.

Популярность дубайского шоколада, вероятно, обусловлена необычными ингредиентами, хрустящей начинкой и довольно высокой стоимостью. Например, на сайте производителя сразу 6 штук по 200 грамм продают за 120 долларов. То есть, 1 плитка стоит 20 долларов.

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Правда, после выпуска попробовать их сладкоежки смогут не везде: из-за короткого срока годности (всего 2 недели) планируется, что они появятся только в фирменных кофейнях предприятия. К слову, в Минске их больше всего – 8. Ещё по одной находится в Гродно, Бобруйске и Бресте.

Почему в фирменных магазинах конфеты иногда дороже, чем в обычных? На «Коммунарке» пояснили, от чего зависит цена

Цену на “дубайские” конфеты на “Коммунарке” журналистам Telegraf.news не раскрыли.

Процесс производства сладостей на фабрике "Коммунарка". Фото Telegraf.news

Кстати, в октябре 2024 года «Коммунарка» выпустила лимитированную серию «Конфет с секретом». Изюминка продукции заключается в том, что, открывая коробку, ты не знаешь, какая начинка тебе попадётся. Всего их три: суперкислая, солёная и супер-острая.

На фабрике заверили, что в будущем любителей адреналина ждут ещё более смелые и радикальные вкусы.

Ранее Telegraf.news писал, что бытует мнение, что просроченные конфеты отправляют на переработку, чтобы сэкономить и впоследствии выпустить новый продукт. Мол, и вкус уже не такой, как раньше, а всё потому, что в дело якобы пустили неликвид. На столичной фабрике «Коммунарка» журналистов Telegraf.news заверили, что это миф. Однако рассказали, что кое-каким «отходам» там всё-таки дают второй шанс.

Перерабатывают ли фабрики просроченные конфеты? На «Коммунарке» раскрыли, каким «отходам» дают второй шанс

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