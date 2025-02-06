Когда за перевод из-за границы снимут комиссию 200 рублей? В одном из банков Беларуси объяснили, от чего это зависит

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Опубликовано: 06.02.2025 16:45 , Обновлено: 06.02.2025

В белорусском "Приорбанке" рассказали о ситуации, когда за перевод из-за границы могут списать комиссию в размере 200 рублей. Один из таких эпизодов недавно произошёл с мужчиной, который получил международный перевод за рекламу на YouTube. Правда, о столь большом списании он даже не подозревал.

По словам белоруса, общая сумма должна была составить 79,63 доллара, однако за вычетом 200 рублей он получил всего лишь 21 доллар. Мужчина отметил, что раньше пользовался другим банком, но из-за ситуации в мире одни то принимают переводы из-за рубежа, то нет. Вот и ему пришлось обратиться в другое финучреждении, которым выступил “Приорбанк”.

“Сейчас сделали долларовый перевод на рублёвую карту «Приорбанка», комиссия немного удивила. Хорошо, хоть что-то осталось от перевода. А еще 13% подоходного налога как физлицу надо заплатить…” — рассказал он Интернет-порталу Onliner.

Откуда такая комиссия?

В “Приорбанке” объяснили, что как раз в этот день, 27 января, изменились тарифы на переводы SWIFT: для перевода до 60 долларов, как и раньше, комиссия составляет 3%, а для сумм от 60 долларов — те же 3%, но минимум (!) 200 рублей. К слову, ранее её размер составлял всего 15 рублей. По словам представителей банка, тарифная политика формируется «с учётом текущей экономической ситуации».

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе белорусского “Альфа-Банка” сообщили об увеличении комиссий за снятие наличных денежных средств. Начиная с 18 февраля, за проведение данной операции в банкоматах других банков с клиентов спишут ни много ни мало — 4,5 рубля. Отметит, что речь также идёт о банках-партнёрах финансового учреждения.

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Также мы рассказывали, что в “СберБанке” сообщили об изменении тарифов за обслуживание некоторых платёжных карт. Так, с 3 марта плата за пакеты услуг “Классический, “Статусный, “Элитный” и “СберКарта” станут выше.

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