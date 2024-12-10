Когда в Беларуси запретят продавать «полторашки» пива? Совмин перенёс дату

Опубликовано: 10.12.2024 12:55 , Обновлено: 10.12.2024

Совет министров Беларуси отложил запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объёмом свыше 1,5 литра. Напомним, ранее планировалось, что новая мера вступит в силу с 1 января 2025 года. Однако теперь, согласно постановлению властей, "полторашки" пива пропадут с полок в январе 2026 года. Но есть нюанс.

Дело в том, что юридические лица и ИП, которые до 1 января 2026 года не смогли реализовать все пластиковые бутылки с пивом объёмом 1,5 литра и более, смогут продавать их до истечения срока годности. Проще говоря, “полторашки” можно будет купить и в 2025, и в 2026 годах, но до того момента, пока они пригодны для употребления.

Согласно постановлению Совета министров, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, речь идёт не только о пиве, но и о других слабоалкогольных напитках в пластиковых бутылках объёмом 1,5 литра и выше с долей этилового спирта не более 7%. То есть, с 1 января 2026 года в торговых точках фактически будут запрещены и они.

[info_b]Между тем “двушки” пива и слабого алкоголя в пластиковых бутылках запретили в Беларуси ещё раньше, в середине 2014 года.[/info_b]

К слову, ещё в 2021 году Министерство природы Беларуси предложило запретить продажу пива и слабоалкогольных напитков в таре объёмом больше 1 литра. По мнению чиновников, это должно было «снизить образование отходов из пластика, и, как следствие, оказать положительную динамику негативного воздействия от выбросов в атмосферную среду». Однако решение в итоге не приняли.

Ранее Telegraf.news писал, что Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала отмечать вино, поставляемое из стран за пределами ЕврАзЭС через Беларусь или производимое в нашей стране из виноматериала из этих стран, знаком «не является вином». Исполнительный директор ассоциации Алексей Плотников уже запросил сведения о происхождении вина на Минском заводе виноградных вин.

«Подрывают государственную политику России» — В РФ потребовали писать на бутылках вина из Беларуси «не является вином»

В ответ на это Минский завод виноградных вин объявил об отказе поставлять в Россию свою продукцию, которую потребовали маркировать этикеткой “не является вином”. На белорусском производстве отвергли обвинения и заявили, что разлив вина из виноматериала других стран — обычная практика.

Минский завод объявил об отказе поставлять вина в Россию после требования писать на бутылках «не является вином»