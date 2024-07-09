"Подрывают государственную политику России" — В РФ потребовали писать на бутылках вина из Беларуси "не является вином"

Опубликовано: 09.07.2024 11:18 , Обновлено: 09.07.2024

Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала отмечать вино, поставляемое из стран за пределами Евразийского экономического союза через Беларусь или производимое в нашей стране из виноматериала из этих стран, знаком «не является вином». Исполнительный директор ассоциации Алексей Плотников уже запросил сведения о происхождении вина на Минском заводе виноградных вин. В зависимости "от полученной информации" и будет приниматься окончательное решение о маркировке.

По словам Плотникова, если вино произвели на территории Таможенного союза (например, в России или Армении), а в Беларуси оно только разливается, ассоциация лишь “приветствует расширение экономического взаимодействия”. Об этом сообщило российское издание “РБК”.

«Если же на Минском заводе разливают вино, импортируемое из стран, не входящих в ЕАЭС, то такие поставки подрывают как минимум государственную политику России в области виноградарства и виноделия и такая продукция строго должна маркироваться на наших полках знаком «не является вином», – заявил Алексей Плотников.

К слову, немногим ранее газета «Коммерсантъ» писала о том, что российские импортёры начали поставки в страну алкоголя, который производят на Минском заводе виноградных вин. Названия этой продукции схожи с западными брендами.

Интересно, что мнения участников рынка относительно спроса дистрибуторов на вина из нашей страны разделились. Одни настаивали, что это реэкспорт западной продукции и такой механизм позволит избежать ограничений на импорт из “недружественных стран”. Другие были уверены, что в Беларуси скопировали европейские марки, которое можно продавать в рознице “по относительно низким ценам”.

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