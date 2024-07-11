Минский завод объявил об отказе поставлять вина в Россию после требования писать на бутылках "не является вином"

Опубликовано: 11.07.2024 15:52 , Обновлено: 11.07.2024

Минский завод виноградных вин (МЗВВ) объявил об отказе поставлять в Россию свои вина, которые там потребовали маркировать этикеткой "не является вином". Там отвергли обвинения и заявили, что разлив вина из виноматериала других стран - обычная практика.

«Основной объем винодельческой продукции реализуется на внутреннем рынке Республики Беларусь. Поставка вин в адрес российских дистрибьюторов осуществляется в тестовом режиме и в незначительных объемах, так как производственные мощности предприятия ограничены. Кроме того, учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», — заявили в МЗВВ.

При этом на заводе в Минске утверждают, что их сортовые вина делаются из виноматериалов «Глера», «Рислинг», «Грюнер Вельтлинер», который закупают напрямую у итальянских, немецких, австрийских производителей.

“Вся продукция МЗВВ производится согласно действующим нормативным актом и соответствует техническим регламентам, в том числе о безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 022/2011, что подтверждается декларациями о соответствии, выданными на основании протоколов испытаний как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации”, - заявили на МЗВВ.

Ранее Telegtraf.news сообщил, что Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала отмечать вино, поставляемое из стран за пределами Евразийского экономического союза через Беларусь или производимое в нашей стране из виноматериала из этих стран, знаком «не является вином». Исполнительный директор ассоциации Алексей Плотников уже запросил сведения о происхождении вина на Минском заводе виноградных вин. В зависимости “от полученной информации” и будет приниматься окончательное решение о маркировке.

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