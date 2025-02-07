Когда после перевода не на тот счет белорусам придется заплатить 25 рублей? В банке объяснили

Опубликовано: 07.02.2025 12:54 , Обновлено: 07.02.2025

Наверняка многие белорусы по ошибке отправляли деньги не на тот счет и не знали, что делать в таком случае и как вернуть средства. Сделать это можно, но, как рассказали в Банке Дабрабыт, придется заплатить комиссию в 25 рублей.

В этом банке [link href=“https://t.me/bankdabrabyt/1120” target=“_blank” rel=“noopener”] назвали [/link] три пункта, которые необходимо предпринять для возвращения своих средств:

Прийти в ближайшее отделение Банка Дабрабыт, при этом взять с собой документ, удостоверяющий личность, и квитанцию о совершении ошибочного платежа. Заполнить заявление на возврат денег. Оплатить комиссию в 25 рублей.

В финучреждении уточнили, что если средства отправили на счет клиента Банка Дабрабыт, то комиссию платить не придется, то есть услуга бесплатная.

К слову, вернуть деньги можно и в том случае, если в городе нет офиса этого банка. Для этого нужно заполнить заявление на возврат на [link href=“https://bankdabrabyt.by/about/faq/payment/” target=“_blank” rel=“noopener”] сайте [/link] Банка Дабрабыт, а затем отправить его вместе с квитанцией об ошибочном платеже и квитанцией об уплате комиссии либо через через платформу [link href=“https://xn—80abnmycp7evc.xn—90ais/” target=“_blank” rel=“noopener”] Обращения.бел, [/link] либо же заказным письмом на почтовый адрес: 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49.

При этом, по информации банка, не получится вернуть деньги, отправленные на счет бюджетной организации или в бюджет.

Конечно, услуга доступна не только в этом банке. Например, в Сбер Банке, как писал Telegraf.news ранее, тоже можно вернуть деньги, по ошибке отправленные не туда. Схема действий аналогичная, а вот размер комиссии отличается и составляет от 10 до 40 рублей. В БНБ-Банке это 20 рублей.

В белорусском банке предупредили, когда за ошибочный перевод денег снимут 20 рублей

Также Telegraf.news рассказывал, что в белорусском Приорбанке рассказали о ситуации, когда за перевод из-за границы могут списать комиссию в размере 200 рублей. Один из таких случаях недавно произошел с мужчиной, который получил международный перевод за рекламу на YouTube. Правда, о столь большом списании он даже не подозревал.

Когда за перевод из-за границы снимут комиссию 200 рублей? В одном из банков Беларуси объяснили, от чего это зависит