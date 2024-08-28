В белорусском банке предупредили, когда за ошибочный перевод денег снимут 20 рублей

Опубликовано: 28.08.2024 14:03 , Обновлено: 28.08.2024

В "БНБ-Банке" рассказали, когда за ошибочный перевод денег у клиентов снимут комиссию в размере 20 белорусских рублей. Речь идёт о ситуации, когда человек по невнимательности отправил средства не тому получателю и при этом хочет их вернуть. В финучреждении подчеркнули: сделать это можно, но не бесплатно.

В “БНБ-Банке” отметили: для того, чтобы вернуть собственные средства, нужно написать заявление и отправить его на почту банка не позднее следующего дня. В письме необходимо указать ФИО, дату рождения, первые и последние четыре цифры номера карты, дату и сумму платежа. Также нужно приложить чек. Затем (в течение какого времени, в банке не уточнили) ошибочный перевод вернётся своему отправителю.

За такую услугу в “БНБ-Банке” снимут с вас 20 рублей, вне зависимости от того, сколько денег отправили по ошибке. При этом в организации не рассказали, что делать людям, которые совершили перевод на те же 20 рублей или того меньше. Получается, нет смысла?..

Также в банке обратили внимание: если деньги случайно перечислили в бюджет, заявление на возврат не примут. В этой ситуации порекомендовали обратиться с чеком в организацию, в адрес которой по ошибке отправили средства.

А сколько снимут за ошибочный перевод в “СберБанке”?

В “СберБанке” размер комиссионного вознаграждения зависит от суммы, которую клиент банка отправил не на тот счёт. Во-первых, для возврата средств нужно прийти с паспортом в ближайшее отделение. Затем необходимо написать заявление, которое пообещали рассмотреть в течение 15 дней. Если потребуется дополнительная проверка, срок увеличивается до одного месяца.

В «СберБанке» обратили внимание, что размер комиссии зависит от перечисленной суммы:

до 50 рублей включительно – комиссия 10 рублей;

от 50,01 до 100 рублей включительно – 30 рублей;

от 100,01 рублей и больше – 40 белорусских рублей.

«По итогам рассмотрения банком заявления, вам предстоит ожидание возврата денег от ошибочного получателя перевода. Для избежания таких стрессовых ситуаций рекомендуем внимательно проверять реквизиты получателя. Если такая ситуация произошла — запастись терпением и не переживать», — [link href=“https://t.me/sberbelarus/926” target=“_blank” rel=“noopener”] посоветовали [/link] в пресс-службе белорусского банка.

Ранее Telegraf.news писал, что банк “Дабрабыт” предупредил о блокировке карт некоторых белорусов. Речь идёт о тех счетах, где на протяжении года отсутствовали какие-либо транзакции. Помимо этого, “Беларусбанк” сообщил о повышении комиссий с 1 октября, а “СберБанк” увеличил размер платы за денежные переводы.

Увеличение комиссий и блокировка карт. Белорусские банки предупредили о важных изменениях