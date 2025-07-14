Доллар в Беларуси вырастет «существенно выше» 3 BYN? Финансовый аналитик назвал причину «аномально крепких значений» рубля

🎤 Мнение

Опубликовано: 14.07.2025 07:43 , Обновлено: 14.07.2025

Прекратит ли курс доллара падать в Беларуси или, наоборот, преодолеет очередную психологическую отметку, опустившись ниже 2,9 рубля? Финансовые аналитики назвали причину "аномально крепких значений" белорусского рубля и дали прогноз на ближайшую перспективу и в более долгосрочном периоде.

На прошлой неделе курс доллара в Беларуси снижался до годового минимума - 2,9274 рубля за доллар, а с начала года курс упал на 15,64%.

Финансовый аналитик Александр Шкут в комментарии порталу Office Life заявил, что белорусский рубль на таких “аномально крепких значениях” задержится ещё на некоторое время, но в среднесрочной перспективе его, вероятнее всего, ждёт ослабление. Эксперт подчеркнул, что большинство аналитиков на белорусском рынке сходится во мнении, что среднегодовое соотношение рубля к доллару в 2025 году будет “существенно выше 3 рублей” .

“Вопрос только в том, когда это начнет происходить”, - отметил Шкут.

Одной из причин нынешнего “затишья” он назвал спад деловой активности, который традиционно наблюдается летом.

“Участники рынка совершают меньше действий, а рынок менее ликвидный, за счет чего происходит меньше движений. Однако в случае каких-либо непредвиденных событий на таком менее активном рынке движения могут быть сильные, поэтому участникам рынка сейчас следует соблюдать осторожность”, - предупредил специалист.

Схожее мнение озвучил и финансовый аналитик Михаил Грачев в комментарии порталу Myfin.by. В числе внешних факторов, которые могут привести к курсовым колебаниям, эксперт назвал анонсированное президентом США Дональдом Трампом на понедельник “важное заявление” по России и ожидаемое расширение санкционного давления на Россию со стороны США и ЕС. Если же заявление Трампа будет “маловыразительным”, финансовый аналитик не исключил дальнейшее укрепление российского рубля на внутреннем рынке, а по цепочке - и национальной валюты Беларуси.

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“По крайней мере, предложение доллара на рынке не снижается (по итогам июня объём предложения вырос на 3%, а спрос снизился до 20 млрд долларов против 35 млрд годом ранее), следовательно рублю в ближайшей перспективе ничего не угрожает”, - констатировал Грачев.

По его словам, укреплению российского рубля в настоящее время способствует благоприятная цена на нефть и начавшая расти цена на золото. Именно поэтому Грачев спрогнозировал, что курс доллара в Беларуси на этой неделе лишь продолжит падать, допустив его снижение до 2,9 рубля за доллар. Это возможно, по словам специалиста, при условии, “если на внешнем контуре не возникнет перспектив масштабного изменения текущего статус-кво”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что финансовые аналитики обратили внимание на усиление макроэкономических дисбалансов в экономике Беларуси, которое стало заметно к середине лета 2025 года и которое, по их словам, “неизбежно” повлияет на курс национальной валюты.

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