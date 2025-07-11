Трамп анонсировал «важное заявление» по России после встречи Рубио с Лавровым

Опубликовано: 11.07.2025 09:18 , Обновлено: 11.07.2025

Президент США Дональд Трамп пообещал сделать "важное заявление" по России. Заявление прозвучало после встречи госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 июля на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

“Думаю, в понедельник мне предстоит сделать важное заявление по России”, — заявил Трамп в телефонном интервью американскому телеканалу NBC News.

В интервью Трамп вновь раскритиковал президента России Владимира Путина за продолжающиеся атаки России на территорию Украину и заявил, что ожидает принятия американским Сенатом законопроекта об ужесточении санкций против Москвы, предложенного его близким союзником, сенатором Линдси Грэмом из Южной Каролины. При этом окончательное решение об ужесточении американских санкций в отношении России, по словам Трампа, останется за ним, как главой государства..

“Они собираются принять очень серьёзный и очень жёсткий закон о санкциях, но президент сам решит, хочет ли он его применить”, - прокомментировал законопроект Трамп.

Он также заявил NBC, что вместе с лидерами стран НАТО достиг соглашения, по которому союзники Украины будут “на 100%” платить за американское оружие, которое затем будет отправлено Киеву. Комментируя недавнюю приостановку поставок оружия в Украину, Трамп в очередной раз заявил, что ему лично об этом известно не было, а приостановка поставок произошла “по распоряжению министра обороны Пита Хегсета”.

Фото: тг-канал МИД РФ

Лавров представил “новый подход” Москвы к завершению войны

Тем временем в столице Малайзии Куала-Лумпуре встреча Рубио с Лавровым продолжалась около 50 минут. После неё Рубио заявил, что Москва представила американцам некий “новый и другой подход” к завершению войны с Украиной. В чём именно заключаются новации, госсекретарь США не уточнил, но отметил, что сам разговор с Лавровым оказался “откровенным и важным”.

“Я бы не назвал это чем-то, что гарантирует мир, но это концепция, которую я сегодня представлю президенту”, — пояснил госсекретарь.

В российском МИДе встречу с Рубио назвали “обстоятельной сверкой часов” и оценили “обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины” как “предметный и откровенный”, “конструктивный и взаимоуважительный” диалог.

“Подтверждён обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения”, - заявили в российском МИДе и пообещали продолжить диалог по “ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме 10 июля озвучил своё условие для возобновления переговоров с Россией. По его словам, следующего раунда не будет до тех пор, пока стороны не выполнят все договорённости, достигнутые ранее в Стамбуле.

Зеленский временно отказался от переговоров с Россией. Почему?