Когда цены на некоторые товары в Беларуси начнут контролировать автоматически? В МАРТ назвали точную дату

Опубликовано: 27.02.2025 08:14 , Обновлено: 27.02.2025

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталья Василевская 26 февраля назвала конкретную дату, когда в Беларуси полноценно заработает автоматизированная система анализа и контроля цен. По планам правительства, она должна охватывать те товары, в том числе, продуктовые, цены на которые подпадают под госрегулирование.

Пока автоматизированная информационная система анализа и контроля цен (АИС “Анализ цен”), которую планировалось запустить к концу 2024 года, отслеживает в автоматическом режиме цены только на три категории товаров:

холодильники,

автомобильные шины,

велосипеды.

Между тем, МАРТ планирует в течение года расширить этот перечень анализируемых товаров как минимум до 36 товарных позиций, включая как непродовольственные товары, так и продукты питания, заявила Василевская. По её словам, полноценно система заработает с 1 октября 2025 года .

К этому моменту ведомство ожидает полный переход на электронный товарооборот через электронные товарные накладные в системе прослеживаемости товаров, которая остаётся основным источником данных для АИС “Анализ цен”, передало госагентство БЕЛТА.

“Система позволяет в ежедневном режиме - а в условиях больших данных это практически онлайн - выстраивать и контролировать цепочки изменения цены от ввоза или производства товара до его продажи в розничной торговой сети”, - пояснила Василевская принцип работы системы.

По её словам, такая система позволит властям не только оперативно анализировать, но и “эффективно контролировать цены” в Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко обещал, что система анализа цен, которая должна работать при участии искусственного интеллекта, будет запущена в стране до конца 2024 года.

Головченко пообещал, вместо «ручного регулирования цен», запустить искусственный интеллект. Как это будет работать?

В свою очередь Алексей Богданов, до недавнего времени возглавлявший МАРТ, в конце прошлого года обещал белорусам новую систему госрегулирования цен. Её власти пообещали организовать “с наименьшим вмешательством государства в процессы ценообразования”. При этом, по словам Богданова, новая система должна будет “обеспечить стабильное насыщение внутреннего рынка”, а также дать белорусам “доступные цены на товары”.

Глава МАРТ рассказал, что слышно с обещанной новой системой госрегулировоания цен