Минчанам дали 3 дня, чтобы купить кофе за 1 копейку. Где и на каких условиях?
Сеть магазинов "Копеечка" объявила трёхдневную акцию для всех любителей кофе. Так, с 26 по 28 ноября за выполнение определённых условий минчанам готовы подарить стакан напитка всего за 1 копейку. Правда, акция действует только в одном из столичных магазинов по адресу: улица Солтыса, 189.
Столь щедрое предложение руководство “Копеечки” организовало в честь открытия нового магазина. Для того, чтобы угоститься практически бесплатным кофе, жителям столицы нужно совершить покупки на сумму от 20 белорусских рублей (за исключением алкоголя и табачных изделий). Взамен на это покупателю пообещали специальный штрихкод на покупку одного из следующих напитков:
- капучино, латте или флэт уйат (250 мл),
- американо (200 мл).
Скидка 90% на 30 дней
Тем временем в столичной кофейне Procoffee действует промокод, по которому можно оформить подписку на кофе. Благодаря ей белорус или белоруска сможет воспользоваться 90%-ной скидкой на напитки по трём адресам в Минске:
- ул. Тимирязева, д. 74А (ТРЦ Palazzo)
- пр-т Газеты Правда, д. 50 (ДЦ “Ранак”),
- ул. Старовиленский тракт, д. 41 (Дворец детей и молодёжи)
Как это работает? После оплаты подписки, стоимость которой составляет 15 рублей, вам придёт специальный QR-код — его нужно показать в одной из трёх кофеен Procoffee, перечисленных выше. Благодаря ему в течение 30 дней можно покупать такие напитки, как:
- эспрессо,
- американо,
- лунго,
- доппио,
- капучино,
- латте.
30 чашек за 15 рублей
Такую же подписку дарит ещё одна столичная кофейня Cookers & Ribzo. Её стоимость со скидкой в 90% также составляет 15 рублей, что даёт право на напитки на протяжении месяца. Заведение расположилось по адресу: с/с Сеницкий, д. 84 (ТЦ “Сеница”). Так, каждый день кофеманам будет доступен один из следующих напитков:
- эспрессо (30 мл),
- двойной эспрессо (60 мл),
- американо (250 мл),
- капучино (250 мл),
- латте (250 мл),
- флэт уайт (250 мл),
- чёрный или зелёный чай (250 мл),
- горячий напиток “Лимон + имбирь + анис” (250 мл),
- горячий напиток “Клюква + можжевельник + анис” (250 мл),
- горячий виноградный напиток (250 мл),
- какао + молоко (250 мл).
Ранее Telegraf.news писал, что Минская кондитерская фабрика “Коммунарка” рассказала о своих традиционных скидках на месяц. В этот раз — только на конфеты и батончики, но зато снижение до 58%. Посмотрели, на какую именно продукцию объявили скидки.
Белорусам предложили скидки до 58% на конфеты и батончики весь ноябрь. Где купить по «горячим ценам»?