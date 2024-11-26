Минчанам дали 3 дня, чтобы купить кофе за 1 копейку. Где и на каких условиях?

Опубликовано: 26.11.2024 15:36 , Обновлено: 09.01.2025

Сеть магазинов "Копеечка" объявила трёхдневную акцию для всех любителей кофе. Так, с 26 по 28 ноября за выполнение определённых условий минчанам готовы подарить стакан напитка всего за 1 копейку. Правда, акция действует только в одном из столичных магазинов по адресу: улица Солтыса, 189.

Столь щедрое предложение руководство “Копеечки” организовало в честь открытия нового магазина. Для того, чтобы угоститься практически бесплатным кофе, жителям столицы нужно совершить покупки на сумму от 20 белорусских рублей (за исключением алкоголя и табачных изделий). Взамен на это покупателю пообещали специальный штрихкод на покупку одного из следующих напитков:

капучино, латте или флэт уйат (250 мл),

американо (200 мл).

Скидка 90% на 30 дней

Тем временем в столичной кофейне Procoffee действует промокод, по которому можно оформить подписку на кофе. Благодаря ей белорус или белоруска сможет воспользоваться 90%-ной скидкой на напитки по трём адресам в Минске:

ул. Тимирязева, д. 74А (ТРЦ Palazzo) пр-т Газеты Правда, д. 50 (ДЦ “Ранак”), ул. Старовиленский тракт, д. 41 (Дворец детей и молодёжи)

Как это работает? После оплаты подписки, стоимость которой составляет 15 рублей, вам придёт специальный QR-код — его нужно показать в одной из трёх кофеен Procoffee, перечисленных выше. Благодаря ему в течение 30 дней можно покупать такие напитки, как:

эспрессо,

американо,

лунго,

доппио,

капучино,

латте.

30 чашек за 15 рублей

Такую же подписку дарит ещё одна столичная кофейня Cookers & Ribzo. Её стоимость со скидкой в 90% также составляет 15 рублей, что даёт право на напитки на протяжении месяца. Заведение расположилось по адресу: с/с Сеницкий, д. 84 (ТЦ “Сеница”). Так, каждый день кофеманам будет доступен один из следующих напитков:

эспрессо (30 мл),

двойной эспрессо (60 мл),

американо (250 мл),

капучино (250 мл),

латте (250 мл),

флэт уайт (250 мл),

чёрный или зелёный чай (250 мл),

горячий напиток “Лимон + имбирь + анис” (250 мл),

горячий напиток “Клюква + можжевельник + анис” (250 мл),

горячий виноградный напиток (250 мл),

какао + молоко (250 мл).

Ранее Telegraf.news писал, что Минская кондитерская фабрика “Коммунарка” рассказала о своих традиционных скидках на месяц. В этот раз — только на конфеты и батончики, но зато снижение до 58%. Посмотрели, на какую именно продукцию объявили скидки.

Белорусам предложили скидки до 58% на конфеты и батончики весь ноябрь. Где купить по «горячим ценам»?