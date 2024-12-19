Кочанова потребовала открывать частные медцентры в регионах «по приемлемым для белорусов ценам»

Опубликовано: 19.12.2024 14:06 , Обновлено: 19.12.2024

Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента в Минске Наталья Кочанова 19 декабря потребовала "рационально использовать бюджетные средства", выделенные на развитие системы здравоохранения. Такое заявление чиновница сделала в ходе тематического заседания Минского городского исполнительного комитета.

Кочанова озвучила конкретные предложения по “рациональному использованию” бюджетных средств:

задействовать в здравоохранении уже имеющиеся площади,

открывать частные медцентры в белорусских регионах “по приемлемым для населения ценам”.

Главной задачей в сфере здравоохранения Кочанова назвала организацию работы медучреждений для “своевременного и качественного оказания помощи”, рассказали в Мингорисполкоме.

“Если вы видите проблему, подскажите, что надо сделать, чтобы ее решить и был эффект. Надо доводить правильную объективную информацию. Если информация неверна, то и управленческое решение не может быть верным”, - отметила глава Совета Республики.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году для белорусских врачей, которые работают в частных медицинских центрах, предложили изменить квалификационные категории. Одновременно с этим министр здравоохранения Александр Ходжаев рассказал, как в Беларуси планируют решать проблему нехватки медицинских кадров и когда врачами “укомплектуют” регионы.

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