Китай выделил Беларуси 43 млн долларов на «небольшие и красивые проекты»

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Опубликовано: 20.01.2026 08:54 , Обновлено: 20.01.2026

Китай выделит Беларуси технико-экономическую помощь в размере 300 млн юаней (что эквивалентно 43 млн долларов на сегодняшний день). Соответствующее межправительственное соглашение было подписан в Минске 9 декабря 2025 года.

Согласно тексту документа, которое 20 января опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, деньги выделит Государственный банк развития Китая, перечислив на спецсчёт в “Беларусбанке”. Причём счёт будет открыт беспроцентный и бескомиссионный, то есть речь не об очередном кредите, по которому нужно ежегодно выплачивать проценты.

Отчитываться об использовании выделенных средств банки обязаны будут перед правительствами обеих стран, а потратить эти деньги Беларусь сможет на проекты, согласованные властями Китая и Беларуси. В частности, в тексте документа упомянуты “небольшие и красивые проекты” - краткосрочные, с небольшими объемами помощи и имеющие “социальную направленность”.

Конкретный перечень проектов, на который планируется потратить выделенные средства, в соглашении не прописан. Все проекты, финансируемые из этого источника, планируется согласовывать отдельным межправительственными соглашениями.

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Напомним, осенью прошлого года в Беларусь с официальным визитом приезжла делегация из Китая, которую возглавил член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Ли Си. В числе прочего, он провёл и встречу с главой государства Александром Лукашенко.

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