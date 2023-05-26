Китай приостановил строительство газопровода из России, и ускорил из Туркменистана

Опубликовано: 26.05.2023 16:31 , Обновлено: 26.05.2023

Пекин ускорит постройку газопровода из Туркмении вместо российской «Силы Сибири-2». В «Газпроме» это опровергли.

Китайская народная республика собирается поставить на паузу строительство газопровода РФ, бросив все силы на проект центральноазиатского трубопровода для поставок газа из Туркмении, пишет РБК ссылаясь на Reuters.

Вместо проекта «Сила Сибири-2», который продвигает РФ, в КНР решили заняться новой веткой газопровода из Туркмении — «Линии D».

Источники издания сообщают, что Пекин одобрил этот проект, хоть туркменский газ и обходится Китаю на 30% дороже российского.

Сергей Куприянов, представитель «Газпрома» опроверг это. «Не читайте советских газет», — сказал он и приложил фрагмент видео из фильма «Собачье сердце».

[info_b]С Туркменистана в КНР проложен газопровод «Центральная Азия — Китай», проходящий по территории Узбекистана, Казахстана и Китая. С 2007 года построено три нитки газопровода, в январе 2023 года стартовали переговоры о строительстве еще одной - «Линии D».[/info_b]

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