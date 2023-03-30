Си Цзиньпин объявил, что готовит Китай к войне

Опубликовано: 30.03.2023 12:29 , Обновлено: 30.03.2023

Глава Китая Си Цзиньпин, выступая на ежегодном собрании парламента, заявил, что готовит страну к войне. Об этом сообщило Foreign Affairs.

По информации издания, Си Цзиньпин затронул тему готовности к войне в четырех отдельных выступлениях. В одном случае попросив своих генералов «осмелиться сражаться».

В свою очередь его правительство объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%, который удвоился за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.

Кроме того, пишет FA, в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о готовности вооруженных сил, новые бомбоубежища в городах по другую сторону Тайваньского пролива и новые офисы “мобилизации национальной обороны” по всей стране.

«Пока слишком рано говорить о том, что означают эти события. Конфликт не является определенным или неизбежным. Но в Пекине что-то изменилось, и политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут позволить себе игнорировать это. Если Си говорит, что он готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово», — считают в издании.

Ранее Телеграф писал Си Цзиньпин посетил с государственным визитом Россию. Однако, как пишут СМИ, он оказался не таким радостным для властей РФ. Китай не дал добро на скорое строительство нового газопровода из России, который помог бы ей справиться с катастрофической потерей рынка ЕС.

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