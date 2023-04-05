Китай отказался строить с Россией "антизападную" коалицию и призвал уважать территориальную целостность Украины - "Это очень важно"

Опубликовано: 05.04.2023 12:33 , Обновлено: 05.04.2023

В часовом интервью посол Китая в Европейском союзе Фу Цун сказал, что критики неверно истолковали отношения его страны с Россией, и предположил, что их дружба, возможно, не столь "безгранична", как недавно заявляли лидеры Китая и России.

Посол Китая Фу Цун сделал такое заявление накануне визита президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай в среду, 5 апреля.

В то же время, китайский дипломат заявил, что заявления Урсулы фон дер Ляйен о том, что дружба Китая с Россией не является “жизнеспособной” и выгодной, основаны на неверных доводах.

“Во-первых, речь содержала много искажений и неправильного толкования китайской политики и позиций. Я бы сказал, что тот, кто написал эту речь для президента фон дер Ляйен, на самом деле не понимает Китай или намеренно искажает позиции Китая”, - заявил Фу Цун.

По его словам, Китай не собирается строить с Россией “антизападный оплот”.

“Я должен признать, что некоторые европейские политики видят эти отношения исключительно через призму украинского кризиса. Вот почему, с одной стороны, они попросили Китай сыграть более важную роль в содействии миру, а с другой стороны, у них есть опасения, что Китай может каким-то образом поддержать Россию в ее военных усилиях существенным образом”, - рассказал Фу Цун.

“Но мы совершенно ясно показали, что наша позиция в отношении украинского кризиса заключается в том, что необходимо уважать всю территориальную целостность, соблюдать все международное право, а также законные интересы безопасности всех стран. Мы также стараемся содействовать миру, и все эти пункты содержатся в нашем мирном плане из 12 пунктов, выпущенном не так давно, незадолго до визита президента Си. Поэтому я думаю, что европейская сторона должна видеть роль Китая в более объективном свете. Я думаю, что это очень важно”, - заявил китайский дипломат.