Какие креветки выгоднее покупать белорусам? Вот сколько останется от размороженного килограмма

🎥 Видео

Опубликовано: 20.12.2025 09:47 , Обновлено: 20.12.2025

К концу декабря вопрос о том, что приготовить к Новому году, становится всё более актуальным. Наверняка, многие захотят побаловать себя теми продуктами, которые в обычные дни - редкие гости на столе. Для белорусов такими, безусловно, являются морепродукты, которые в нашу страну завозятся исключительно из-за рубежа.

Одним из таких праздничных морепродуктов, который белорусы уже давно распробовали и активно включают в свои праздничные рецепты, являются креветки. Найти их сегодня можно без проблем в любом рыбном отделе. Свежих белорусских креветок, которых в этом году начали выращивать на первой в стране частной креветочной ферме, там, конечно, не найдёшь, но выбор завозных ракообразных сегодня достаточно велик.

Главная дилемма, которую приходится решать покупателю - это выбор между свежезамороженными креветками и уже очищенными и фактически полуготовыми. Первые, как правило, на порядок дешевле вторых.

Сегодня в популярных торговых сетях на акциях их можно купить килограмм свежезамороженных креветок всего за 19,99 рубля , тогда как цена на чищенные креветки варьируется в районе 70 рублей . При этом вареное и замороженное мясо креветки можно на акциях найти за 40 рублей за кило.

Почему белорусские креветки не появятся на полках магазинов, несмотря на старт первой фермы

Так как выгоднее - чищенные креветки или в панцирях?

Казалось бы, купить свежие и приготовить самим - в 2-3 раза выгоднее. Но с этими мелкими ракообразными не всё так просто. Очевидная на первый взгляд выгода в цене, как оказалось, в буквальном смысле тает на глазах, если присмотреться внимательнее.

Это наглядно показала одна из белорусских блогерш. Она, по её собственным словам, “заморочилась”, и подсчитала, во сколько реально обходится такое мясо креветок. Для сравнения она купила свежезамороженные креветки, разморозила их, посмотрев, сколько рублей утекло в никуда вместе с водой после разморозки, затем очистила от голов и панцирей и взвесила, сколько мяса осталось на выходе. Затем женщина сравнила полученную стоимость с ценой креветок, очищенных и сваренных производителем.

Кило свежих креветок автору ролика обошёлся в 20,98 рубля. После очистки количество продукта на выходе уменьшилось в 2,8 раза . В результате, подсчёты показали, что кило мяса креветок в таком случае обошёлся бы ей в 59,09 рубля, то есть дороже, чем если бы она купила в магазине практически готовое к употреблению мясо креветок.

Сама автор ролика для себя сделал вывод, что покупать чищенные креветки выгоднее, в том числе потому, что это позволяет сэкономить время - важный аргумент для тех, кто планирует использовать этот морепродукт в новогодних рецептах.

Впрочем, в комментариях некоторые зрители отметили, что находят в процессе чистки креветок свою медитативную пользу.

“В панцире и без - это 2 разных продукта! Это как семечки очищенные и нет сравнивать!” - написал один из комментаторов.

Некоторые также усомнились во вкусе креветок, обработанных на производстве, ведь этот продукт, действительно, очень важно не переварить - на приготовление уходят считанные минуты.

“В вакууме просто резина а не креветки, ждём дегустацию”, - заявил один из зрителей.

В общем, если вас математические подсчёты выгоды готовых креветок не убедили, и вы планируете разбираться с их панцирями и головами своими руками, вот вам полезный материал с маленькими хитростями, как быстро, но без дополнительных отходов (а следовательно - без лишних финансовых потерь) очистить креветки.

Креветки ещё никогда не очищались так легко. Нашли 3 способа отделить отходы от мяса с минимальной потерей продукта