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Почему белорусские креветки не появятся на полках магазинов, несмотря на старт первой фермы

Почему белорусские креветки не появятся на полках магазинов, несмотря на старт первой фермы
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Первая в Беларуси ферма по выращиванию креветок, вызвавшая ажиотаж в социальных сетях и СМИ, не планирует поставлять свою продукцию в гастрономы. Причина – высокая себестоимость производства, не позволяющая конкурировать с дешёвым импортом, рассказал госагентству Белта её основатель.

Проект в деревне Ольховцы Ляховичского района стал объектом внимания после публикации видеоролика в TikTok в начале 2025 года, где предприниматель Владимир Готовчиц показал помещения и мальков креветок. Такой бизнес вызвал удивление пользователей, многие из которых до сих пор считали «белорусских креветок» шуткой.

Впрочем, как пояснил Готовчиц, выращивание креветок для массового рынка в замороженном виде экономически нецелесообразно.

«Одно только постоянное поддержание нужной температуры воды требует внушительного потребления электроэнергии. Это делает продукцию неконкурентоспособной с той, которая выросла в естественной среде и была завезена в огромных объемах к нам из Азии и Аргентины», — рассказал основатель необычного бизнеса.

Ключевой проблемой бизнесмен назвал масштаб. Для выхода на самоокупаемость в условиях высокой стоимости электроэнергии необходимы объёмы производства от 50 тонн в месяц. Потенциальным решением предприниматель видит использование возобновляемых источников энергии.

Таким образом, вместо розничных сетей, целевым рынком для живой белорусской креветки станут рестораны, кафе и агроусадьбы, готовые платить за локальный и свежий премиум-продукт.

Так что рассказ Владимира Готовчица подтверди догадки, которые высказали в комментарии под вирусным видео в начале года. «Помидоры дороже заморских фруктов, сколько же будут стоить креветки?» — задавалась тогда вопросом одна из пользовательниц. Другие предполагали, что продукт будет ориентирован исключительно на столичные рестораны.

Стоит помнить, что климат Беларуси не подходит для теплолюбивых видов креветок в естественных условиях. Успешные популяции, известные с 1980-х годов, существуют только в подогреваемых водоёмах-охладителях электростанций, например, у Березовской ГРЭС.

Так что, несмотря на технологическую возможность, появление отечественной креветки в супермаркетах откладывается на неопределённый срок.

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