Как долго доллар продержится в районе 2,9 BYN? Эксперты назвали 2 причины осеннего ослабления рубля

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.08.2025 07:52 , Обновлено: 11.08.2025

Как долго курс доллара в Беларуси будет оставаться вблизи локального минимума за несколько лет — в диапазоне 2,9 - 3 рубля за доллар? Белорусские финансовые аналитики дали свой прогноз на ближайшую и краткосрочную перспективу.

Так, по мнению финансового аналитика Александра Шкута, тенденция к укреплению национальной валюты к началу августа исчерпала себя и в ближайшее время курс белорусского рубля, вероятнее всего, начнёт ослабление. В комментарии порталу Office Life, эксперт предположил, что плавный разворот к новой тенденции белорусы, вероятнее всего, увидят уже в августе, а с приходом осени этот процесс может ускориться.

Такое развитие событий на финансовом рынке аналитик усмотрел в двух ключевых факторах:

геополитические события на мировом рынке в целом,

смягчение денежно-кредитной политики Банка России.

“На последнем заседании ключевая ставка была снижена на 200 базисных пунктов, и российский регулятор не исключает дальнейших снижений на заседаниях в текущем году. Это будет постепенно снижать инвестиционную привлекательность российского рубля, как следствие инвесторы будут меньше вкладывать в этой валюте. Российский рубль будет ослабляться, а следом и белорусский”, - пояснил последствия второго фактора Шкут.

Первый же фактор, по словам аналитика, ещё менее предсказуем, чем изменение ставки российского Центробанка. Поэтому, как заметил Шкут, “при отсутствии неожиданных геополитических событий существенного снижения курса мы не увидим в ближайшее время”.

Именно влияние большой геополитики назвал в качестве решающего фактора для изменения курса белорусского рубля и его коллега - финансовый аналитик Михаил Грачев. В комментарии порталу Myfin.by он заявил, что главным геополитическим событием, которое может повлиять на валютный рынок, может стать встреча президентов России и США, намеченная на конец недели.

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“Не исключено, что в преддверии этого саммита могут быть какие либо значимые события, которые также могут оказать влияние на финансовый рынок. Но поскольку геополитический фактор в большей степени относится к категории “чёрных лебедей”, какие либо прогнозы на эту тему – из разряда гадания на кофейной гуще”, - пояснил Грачев.

А вот новые данные по состоянию потребительской инфляции в США, которые должны опубликовать в среду, 13 августа, эксперт назвал одним из тех факторов, которые точно “могут добавить доллару негатива”.

В целом оба эксперта спрогнозировали сохранение волатильности обменного курса доллара в Беларуси(то есть колебаний то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения).

“Диапазон колебания курса становится более широкий, и для формирования тренда вверх или вниз пока нет условий. Курс доллара остаётся в диапазоне USD/BYN 2,985 – 3,015 . Российский рубль на белорусском рынке сохраняет силу роста”, - дал свой прогноз Грачев.

Ранее Telegraf.news сообщил, что американский доллар сейчас переживает один из худших периодов за последние несколько десятилетий. Такую оценку ослаблению национальной валюты США дал заместитель директора аналитического департамента брокерского дома XTB Михал Стайняк. Посмотрели, какой долгосрочный прогноз по курсу доллара дал он и другие международные аналитики и узнали, к чему готовиться белорусам.

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