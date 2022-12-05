Как будут пересчитывать пенсии в Беларуси в 2023 году? Появился новый законопроект

Опубликовано: 05.12.2022 10:17 , Обновлено: 05.12.2022

Депутаты Палаты представителей 7 декабря планируют рассмотреть законопроект «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2023 год». Там, среди прочего, прописано, как власти собираются пересчитывать пенсии в 2023 году.

По словам депутата Юлии Муриной, законопроектом предусмотрен ежеквартальный пересчет пенсий — трудовых, социальных, а также надбавок.

«Планируется, что расходы на выплату трудовых пенсий, отдельных видов доплат составят 18,4 миллиарда рублей, что составляет 97,7 процента всех расходов, запланированных на выплату пенсий», — сказала она.

Кроме того Мурина добавила, среднемесячный размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера на 2023 год запланирован на уровне 693 рубля.

Кстати, в октябре заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко заявила, что размер пенсий в 2023 году увеличится, если вырастет заработная плата.

В Минтруда Беларуси пообещали поднять пенсии в 2023 году вместе с зарплатами

Ранее Телеграф писал, что в министерстве труда 11 ноября посчитали, как вырастет средняя пенсия в Беларуси после повышения в декабре на 5%.

Минтруда Беларуси назвало размер пенсии в рублях после повышения в декабре