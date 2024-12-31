Как белорусам сэкономить на такси в Новый год? В «Яндекс Go» дали 3 лайфхака и назвали самое выгодное время для вызова

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 31.12.2024 08:53 , Обновлено: 31.12.2024

Сервис "Яндекс Go" проанализировал свою "новогоднюю" статистику за 2023 год, назвал самое выгодное время для поездок 31 декабря, 1 и 2 января и дал белорусам 3 лайфхака, как ещё сэкономить на такси в праздничные дни.

В сервисе подчеркнули, что на Новый год они не устанавливают какие-то специальные повышенные праздничные тарифы, однако признали, что стоимость поездки в эти дни может возрасти. Причина - в повышенном спросе. Впрочем, и в таких условиях белорусы, оказываются, могут сэкономить.

В сервисе назвали конкретные промежутки времени, когда цены на такси, вероятнее всего, будут ниже:

31 декабря - с 10:00 до 15:00 (а вот во второй половине дня большинство водителей предпочтут завершить работу, чтобы успеть к семьям за новогодний стол - с уменьшением машин на линии подскочат и цены);

1 января - с 2:00 до 4:00, с 10:00 до 11:00 или с 19:00 до 21:00 (самым пиковым временем, когда многие разъезжаются из дома по гостям в сервисе назвали с 0:00 до 2:00);

2 января - с 10:00 до 12:00 или с 15:00 до 17:00.

Как ещё сэкономить на поездке?

В “Яндекс Go” также дали белорусам 4 лайфхака, которые помогут сэкономить на поездках на такси в любые праздники.

Смотреть индекс спроса - это специальный индикатор в приложении “Яндекс Go”, который в режиме реального времени показывает уровень спроса. Чтобы потратить минимальную сумму на поездку, заказывать такси следует, когда индикатор горит зелёным (если же индикатор горит оранжевым или красным, значит стоимость поездки будет выше обычного). Использовать подсказки “Пройтись” и “Подождать”. Они есть в приложении “Яндекс Go” и полезны в ситуациях, когда на дорогах сильные заторы или на местности, где, к примеру, сложный заезд во двор. В таких случаях пассажиру бывает выгоднее пройтись лишние пару десятков метров, а выйдет и по деньгам дешевле, и по времени быстрее. Заказывать машину не в ровные часы, а за 5-20 минут до наступления очередного часа, то есть не в 15:00, а в 14:40.

«Яндекс Go» пообещал снизить комиссию для таксистов в Беларуси. Как может отразиться на пассажирах?

От чего зависит стоимость поездок в Новый год?

В сервисе “Яндекс Go” также пояснили, от чего зависят тарифы, из которых складывается цена поездки на такси. Там подчеркнули, что ни стоимость 1 километра, ни цена за минуту пути в сервисе перед праздничками, в том числе в Новый год, не меняются. Но на итоговую стоимость поездки могут повлиять следующие факторы:

уровень спроса,

количество свободных машин на линии.

Таким образом, если желающих уехать больше, чем свободных водителей, стоимость поездки может быть выше обычного.

“В праздники люди активно ездят по городу, многие спешат купить подарки и зайти в гости к близким. Много людей одновременно заказывают поездки, поэтому спрос повышается. Водители тоже встречают Новый год, поэтому некоторые из них могут не выйти на линию в праздники”, - пояснили в сервисе.

Чтобы выровнять этот дисбаланс и привлечь больше водителей на линию, сервис автоматически включает повышающий цену коэффициент.

“Это временная мера, которая позволяет уехать тем, кому это нужно срочно”, - подчеркнули в компании.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после того, как в Беларуси заработал новый госреестр автоперевозок, многие пользователи сервиса “Яндекс Go” пожаловались, что поездки на такси стали дороже и ждать машину приходится дольше. А некоторые заметили, что доставка в цене меньше такси, а значит, можно пробовать перевозить себя так. В “Яндекс Go” ответили, когда это действительно законно.

«Яндекс Go» назвал условие, когда белорусы могут использовать доставку как такси