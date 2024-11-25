"Яндекс Go" назвал условие, когда белорусы могут использовать доставку как такси

Опубликовано: 25.11.2024 12:58 , Обновлено: 25.11.2024

После того, как в Беларуси заработал новый госреестр автоперевозок, многие пользователи сервиса "Яндекс Go" пожаловались, что поездки на такси стали дороже и ждать машину приходится дольше. А некоторые заметили, что доставка в цене меньше такси, а значит, можно пробовать перевозить себя так. В "Яндекс Go" ответили, когда это действительно законно.

В компании пояснили, что, по правилам сервиса, в тарифах «Экспресс» и «Стандарт» доставка должна быть без участия пользователя, то есть вещи едут, а человек - нет.

“Мы рекомендуем доставщикам, которые сотрудничают с сервисом “Яндекс Доставка”, отказываться от заказов, если пассажир пытается воспользоваться сервисом не для перевозки вещей. И мы регулярно напоминаем об этих правилах в коммуникациях партнерам сервиса и их доставщикам”, - рассказали в “Яндекс Go” порталу Office Life.

При этом, отметили там, если человек хочет ехать вместе со своим отправлением, то ему стоит выбрать тариф «Грузовой» или услуги заказа такси в тарифах «Эконом» или «Комфорт».

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“Если правила использования сервиса нарушаются заказчиком или доставщиком, сервис вправе применить санкции, включая ограничение доступа к сервису”, — предупредили в “Яндекс Go”.

Кстати, там также заверили, что единичные попытки воспользоваться услугами сервиса не по назначению были и раньше, а после 1 ноября больше их не стало.

Что отвечают в Минтрансе на жалобы

Журналисты портала Tochka.by в первые дни работы реестра перевозчиков обратились за комментарием по поводу резкого роста цен на такси в Министерство транспорта и коммуникаций. В пресс-службе ведомства заявили, что о ситуации проинформированы, но комментарии пообещали дать лишь после «более детального изучения всех данных».

«Анализируем сейчас все данные. Проводим мониторинг», – отчитались в Минтрансе в начале ноября.

Отметим, что начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий 23 октября заявлял, что в ведомстве «не прогнозируют повышения тарифов».

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