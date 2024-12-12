"Яндекс Go" пообещал снизить комиссию для таксистов в Беларуси. Как может отразиться на пассажирах?

Опубликовано: 12.12.2024 17:11 , Обновлено: 16.12.2024

Сервис "Такси" в "Яндекс Go" пообещал снизить комиссию с заказов для белорусских таксистов во время повышенного спроса. В компании пояснили, как это будет работать.

“Повышенный спрос для водителей такси отобразится в карточке заказа, они увидят у таких заказов фиолетовую пометку “Очень высокий спрос. Комиссия снижена”, - рассказали в пресс-службе компании Telegraf.news.

При этом нововведение распространится на заказы от обычных пользователей и, как заверили в сервисе, не будет касаться корпоративных поездок. В “Яндекс Go” считают, что такая мера поможет “мотивировать водителей чаще выходить на линию”, когда количество заказов “многократно” увеличивается.

“Это позволит быстрее стабилизировать баланс спроса и предложения, соответственно снизив стоимость поездок, а желающие вызвать такси смогут уехать быстрее”, — утверждают в компании.

Там также напомнили, что повышающий стоимость поездки коэффициент срабатывает, когда водителей на линии значительно меньше, чем тех, кто хочет воспользоваться услугой.

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Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко в начале декабря признал, что количество таксистов в Минске сократилось после 1 ноября, когда заработал новый госреестр автоперевозок, и пообещал, что ситуация “выровняется” “в ближайшее время”.

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