Кабачки от Br1, лук от Br1,5 – Узнали, почем продают овощи и фрукты на ярмарках в Беларуси

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Опубликовано: 22.09.2023 11:19 , Обновлено: 22.09.2023

В Беларуси стартовали осенние сельскохозяйственные ярмарки. Мы посмотрели, что и почем предлагают на них купить белорусам.

По информации”АиФ”, в Минске цены на конец сентября на овощную продукцию такие: сладкий перец продают от 2-2,5 руб. за 1 кг, помидоры – от 2-2,5 руб., кабачки – от 1-2 руб., баклажаны – от 2,5-3 руб. В редакции отметили, что ближе к ноябрю предложений может стать меньше, а вслед за этим есть риск повышения цен.

За 1 кг картофеля на ярмарках сейчас просят в среднем 0,8-1 руб., капусту можно найти по 1 руб., свеклу, репчатый лук и морковь – от 1-1,2 руб. Мелкий белорусский чеснок – от 7 руб. за 1 кг, более крупный – от 9-10 руб.

На “Комаровке” цены такие: картофель продают за 0,99 рубля, огурцы за 2,5 рубля, помидоры за 2,5 рубля.

[link href=“https://www.tiktok.com/@tvoypatryl?refer=embed” title=“@tvoypatryl” target=“_blank” rel=“noopener”] @tvoypatryl [/link]Комарвока, сезонный рынок[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7280554880807586566?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - tvoypatryl” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - tvoypatryl [/link]

Что касается рынка «Новый Лебяжий», что под Минском (в деревне Табор), то тут томат желтый продают за 1,5 рубля, красный за 1,3 рубля, картофель можно купить за 50 копеек, капусту за 65 копеек, яблоки 1,5 рубля, красный перец продают за 2,5 рубля,

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/In-The-End新版-6871283692816304135?refer=embed” title=”♬ In The End新版 - 苏七岁” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ In The End新版 - 苏七岁 [/link]

А вот, какие цены на сельхозярмарках на центральном рынке Витебска. Нектарин и персики продают по 6 рублей, томаты по 1,5 рубля, морковку по 1,3 рубля, дыни по 2,9 рубля, огурцы по 2,4 рубля, лук 1,5 рубля, картошку можно купить за 90 копеек.

[link href=“https://www.tiktok.com/@zatestilvitebsk?refer=embed” title=“@zatestilvitebsk” target=“_blank” rel=“noopener”] @zatestilvitebsk [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7278958904797793029?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - zatestilvitebsk” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - zatestilvitebsk [/link]

Где в Минске будут работать сельхозярмарки?

Всего городские власти выделили под сельхозярмарки 105 площадок, где можно будет приобрести сезонные овощи, фрукты и прочие продукты у фермерских хозяйств, организаций и частных лиц, которым разрешили там продавать излишки урожая со своих участков. Ранее Телеграф озвучил адреса торговых площадок во всех районах Минска, где этой осенью планируют организовать работу таких ярмарок.

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Для того, чтобы поучаствовать в такой ярмарке не в качестве покупателя, а в качестве продавца, необходимо подать специальную заявку в администрацию района в письменной форме или по телефону. Телеграф рассказывал, какую именно продукцию белорусам разрешили продавать на этих ярмарках.

Белорусам предложили продать урожай (и не только) на ярмарках в Минске. Когда и где?