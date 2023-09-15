Перец по 1,2 рубля, помидоры по рублю - Продавцы рассказали, какие овощи белорусам нужно успеть купить впрок до подорожания

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Опубликовано: 15.09.2023 13:32 , Обновлено: 15.09.2023

Ещё неделя остаётся до старта традиционных осенних сельскохозяйственных ярмарок, на которых многие белорусы, не имеющие собственного домика в деревне, могут закупиться впрок овощами на зиму и приобрести сезонные фрукты по демократичным ценам. Между тем, на оптовом рынке "Новый Лебяжий" в деревне Таборы под Минском рассказали, что нужно успеть купить уже сейчас, в середине сентября, пока цены не пошли вверх, а качество овощей и фруктов - самое лучшее.

На официальной страничке торговой площадки в Instagram отметили, что середина сентября - самое лучшее время для закупки баклажанов .

“Продавать баклажаны будут ещё долго, но именно в сентябре у них нежёсткая кожица и молочный вкус без горчинки”, - пояснили там.

Судя по свежему обзору цен на рынке популярного TikTok-блогера @andrestyle7 от 14 сентября, сейчас этот овощ продают там по цене 2,3 рубля за килограмм.

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/In-The-End新版-6871283692816304135?refer=embed” title=”♬ In The End新版 - 苏七岁” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ In The End新版 - 苏七岁 [/link]

Предупредили покупателей в Таборах и о том, что уже заканчивается сезон кукурузы . Поскольку она отлично подходит для заморозки впрок, её рекомендуют покупать сейчас, поскольку скоро предложение заметно снизится, а вслед за этим может заметно взлететь вверх и цена. Сейчас, судя по обзору, её ещё можно купить по 1,5 рубля.

В сентябре также самое время купить впрок перец, помидоры и кабачки . Цены на них на рынке сейчас следующие:

перец - от 1,2 рубля,

помидоры - от 90 копеек,

кабачки - от 70 копеек,

цукини - от 70 копеек

Кроме того, в на “Новом Лебяжем” рекомендовали в середине сентября покупать виноград и традиционные синие сливы . Сейчас они “спелые и ароматные, поэтому из них получаются великолепные пироги, варенья и компоты”, отметили там, а для укрепление иммунитета в преддверии сезона простуд посоветовали организовать себе “витаминный заряд из облепихи, калины, брусники и клюквы”.

“Это самые необходимые к покупке ягоды в сентябре. Чай или морс из них получается очень вкусным, и не забудьте заморозить запас на зиму!”, - рекомендовали там.

Кроме того, сентябрь в Таборах назвал также “сезоном молодых орехов ” - грецкого и лесного.

“Именно сейчас старайтесь выбирать молодые орехи, а не прошлогодние. Для этого можно попросить попробовать парочку: у свежего урожая будет молочный вкус, а поверхность чистая и глянцевая”, - рассказали представители торговой площадки.

Как закупиться овощами и фруктами, не выезжая из Минска?

Напомним, приобрести сезонные овощи и фрукты минчане в скором времени смогут на традиционных осенних сельскохозяйственных ярмарках. Официальное открытие сезона планируется провести на площадке около Дворца спорта через неделю - 23-24 сентября. Однако, уже в эту субботу, 16 сентября, начнут работать первые районные сельхозярмарки.

Отметим, что администрации всех районов Минска выделили дополнительные места, где продавать сельхозпродукцию смогут не только предприятия и фермерские хозяйства, но и физические лица, которые пожелают реализовать излишки урожая, выращенного на дачах и приусадебных участках.Ранее Телеграф рассказывал, что для этого необходимо сделать потенциальным продавцам.

Белорусам предложили продать урожай (и не только) на ярмарках в Минске. Когда и где?

Где пройдут осенние ярмарки в Минске в 2023 году?

Между тем, в Федерации профсоюзов Беларуси озвучили адреса всех торговых площадок, где в Минске этой осенью планируется организовать работу осенних сельхоз ярмарок.

В Заводском районе ярмарки будут работать по следующим адресам:

ул. Голодеда, 7 (рядом с магазином «Евроопт»);

ул. Бачило, 1 (у Дворца детей и молодежи «Орион»);

ул. Уборевича, 60;

ул. Шабаны, 17 (рядом с бассейном «Волат»);

ул. Илимская, 27;

ул. Красина, 27 (поселок Сосны, рядом с магазином Хладокомбината № 2).

В Ленинском районе ярмарки планируют организовать по следующим адресам:

пр. Рокоссовского, 4;

пр. Рокоссовского, 39;

пр. Рокоссовского, 58;

пр. Рокоссовского, 132;

пр. Рокоссовского, 143–147;

ул. Плеханова, 32–34;

ул. Бородинская, 31–33;

ул. Прушинских, 2;

ул. Я. Лучины, 10–14;

ул. Я. Лучины, 20–22;

ул. Надеждинская, 17;

на пересечении ул. Маяковского, 154 и ул. Физкультурная;

ул. Судмалиса, 18;

ул. Марата, 19;

ул. Якубова, 66–76.

В Московском районе ярмарки будут работать по следующим адресам:

ул. Алибегова, 3;

пр. Газеты «Звязда», 14а;

пр. Газеты «Звязда», 40;

пр. Газеты «Звязда», 69;

ул. Космонавтов, 13, к. 1;

ул. Слободская, 3;

ул. Слободская, 79;

ул. Минина, 18;

ул. Н. Орды, 11;

ул. Н. Орды, 37;

ул. Н. Орды, 53–55;

ул. Я. Брыля, 3–5;

ул. Чюрлёниса, 12–16;

ул. Громова, 20;

на пересечении ул. Гурского и дома №30 по ул. Я. Брыля;

ул. Железнодорожная, 132;

ул. Щорса, 5;

ул. Острожских, 8–10;

ул. Тышкевичей, 19;

ул. Рафиева, 78–88;

ул. Есенина, 10;

ул. Есенина, 103;

ул. Каролинская, 10;

ул. Волоха, 10;

на пересечении пр. Газеты «Звязда» и дома №20 по ул. Белецкого.

В Октябрьском районе ярмарки пообещали открыть по следующим адресам:

ул. Левкова, 8, к. 2;

ул. Брестская, 56, к. 1;

ул. Ландера, 22;

пер. Корженевского, 2;

ул. Казинца, 45.

Ярмарки Партизанского района планируют организовать по следующим адресам:

ул. Пулихова,15;

ул. Пулихова, 21;

на пересечении ул. Столетова и 2-го пер. Багратиона;

ул. Солтыса (напротив домов № 193 и 60);

ул. Карвата (между домами № 9 и 17);

ул. Карвата (напротив дома № 64);

ул. Менделеева, 25;

ул. Антоновская, 30;

ул. Буденного, 16а;

ул. Багратиона (напротив дома № 71);

ул. Ваупшасова, 4 (у Минского моторного завода);

ул. Долгобродская, 35 (у Минского тракторного завода);

ул. Филимонова (напротив дома № 13, к. 1).

В Первомайском районе ярмарки будут работать по следующим адресам:

ул. Я. Коласа, 48;

ул. Острошицкая, 3а;

ул. Калиновского, 55 (автостоянка);

ул. Героев 120-й дивизии, 15;

ул. Рогачевская, 8а, к. 1;

ул. Гуртьева, 7–9.

Администрация Советского района организует ярмарки по следующим адресам:

ул. Гамарника, 22–24;

2-й Измайловский пер., 22 (рядом с магазином «Радзивилловский»);

ул. Зеленолугская, 44;

ул. Маневича (рядом с Домом культуры);

ул. Золотая Горка, 12;

ул. Восточная, 40 (автостоянка у гимназии № 6);

ул. Мирошниченко, 55;

ул. Олешева, 1;

ул. Кольцова, 53;

ул. Я. Коласа, 65, к. 2.

Во Фрунзенском районе ярмарки будут работать по следующим адресам:

ул. Шаранговича, 34;

ул. Кунцевщина, 19;

ул. Люцынская, 15 (парковка);

ул. Каменногорская, 86;

ул. Притыцкого, 110;

ул. Лынькова, 71;

пр. Пушкина, 77;

ул. Колесникова, 17;

ул. Лынькова, 99 (напротив магазина «Виталюр»);

ул. Матусевича, 75;

ул. Кунцевщина, 35;

ул. Харьковская, 72 (парковка);

ул. П. Глебки, 74;

ул. Лынькова, 21;

ул. Семеняко, 4;

ул. Чигладзе, 31;

ул. Лобанка, 114 (возле автостоянки);

ул. Скрипникова, 8;

ул. Чайлытко, 11;

ул. Якубовского, 36 (парковка);

ул. Лобанка, 58;

ул. Неманская, 85;

ул. Лидская, 16 (парковка);

ул. Неманская, 20 (парковка);

пр. Пушкина, 15а.

Ярмарки Центрального района откроют свои двери по следующим адресам: