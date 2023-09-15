Перец по 1,2 рубля, помидоры по рублю - Продавцы рассказали, какие овощи белорусам нужно успеть купить впрок до подорожания
Ещё неделя остаётся до старта традиционных осенних сельскохозяйственных ярмарок, на которых многие белорусы, не имеющие собственного домика в деревне, могут закупиться впрок овощами на зиму и приобрести сезонные фрукты по демократичным ценам. Между тем, на оптовом рынке "Новый Лебяжий" в деревне Таборы под Минском рассказали, что нужно успеть купить уже сейчас, в середине сентября, пока цены не пошли вверх, а качество овощей и фруктов - самое лучшее.
На официальной страничке торговой площадки в Instagram отметили, что середина сентября - самое лучшее время для закупки баклажанов .
“Продавать баклажаны будут ещё долго, но именно в сентябре у них нежёсткая кожица и молочный вкус без горчинки”, - пояснили там.
Судя по свежему обзору цен на рынке популярного TikTok-блогера @andrestyle7 от 14 сентября, сейчас этот овощ продают там по цене 2,3 рубля за килограмм.
[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/In-The-End新版-6871283692816304135?refer=embed” title=”♬ In The End新版 - 苏七岁” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ In The End新版 - 苏七岁 [/link]
Предупредили покупателей в Таборах и о том, что уже заканчивается сезон кукурузы . Поскольку она отлично подходит для заморозки впрок, её рекомендуют покупать сейчас, поскольку скоро предложение заметно снизится, а вслед за этим может заметно взлететь вверх и цена. Сейчас, судя по обзору, её ещё можно купить по 1,5 рубля.
В сентябре также самое время купить впрок перец, помидоры и кабачки . Цены на них на рынке сейчас следующие:
- перец - от 1,2 рубля,
- помидоры - от 90 копеек,
- кабачки - от 70 копеек,
- цукини - от 70 копеек
Кроме того, в на “Новом Лебяжем” рекомендовали в середине сентября покупать виноград и традиционные синие сливы . Сейчас они “спелые и ароматные, поэтому из них получаются великолепные пироги, варенья и компоты”, отметили там, а для укрепление иммунитета в преддверии сезона простуд посоветовали организовать себе “витаминный заряд из облепихи, калины, брусники и клюквы”.
“Это самые необходимые к покупке ягоды в сентябре. Чай или морс из них получается очень вкусным, и не забудьте заморозить запас на зиму!”, - рекомендовали там.
Кроме того, сентябрь в Таборах назвал также “сезоном молодых орехов ” - грецкого и лесного.
“Именно сейчас старайтесь выбирать молодые орехи, а не прошлогодние. Для этого можно попросить попробовать парочку: у свежего урожая будет молочный вкус, а поверхность чистая и глянцевая”, - рассказали представители торговой площадки.
Как закупиться овощами и фруктами, не выезжая из Минска?
Напомним, приобрести сезонные овощи и фрукты минчане в скором времени смогут на традиционных осенних сельскохозяйственных ярмарках. Официальное открытие сезона планируется провести на площадке около Дворца спорта через неделю - 23-24 сентября. Однако, уже в эту субботу, 16 сентября, начнут работать первые районные сельхозярмарки.
Отметим, что администрации всех районов Минска выделили дополнительные места, где продавать сельхозпродукцию смогут не только предприятия и фермерские хозяйства, но и физические лица, которые пожелают реализовать излишки урожая, выращенного на дачах и приусадебных участках.Ранее Телеграф рассказывал, что для этого необходимо сделать потенциальным продавцам.
Белорусам предложили продать урожай (и не только) на ярмарках в Минске. Когда и где?
Где пройдут осенние ярмарки в Минске в 2023 году?
Между тем, в Федерации профсоюзов Беларуси озвучили адреса всех торговых площадок, где в Минске этой осенью планируется организовать работу осенних сельхоз ярмарок.
В Заводском районе ярмарки будут работать по следующим адресам:
- ул. Голодеда, 7 (рядом с магазином «Евроопт»);
- ул. Бачило, 1 (у Дворца детей и молодежи «Орион»);
- ул. Уборевича, 60;
- ул. Шабаны, 17 (рядом с бассейном «Волат»);
- ул. Илимская, 27;
- ул. Красина, 27 (поселок Сосны, рядом с магазином Хладокомбината № 2).
В Ленинском районе ярмарки планируют организовать по следующим адресам:
- пр. Рокоссовского, 4;
- пр. Рокоссовского, 39;
- пр. Рокоссовского, 58;
- пр. Рокоссовского, 132;
- пр. Рокоссовского, 143–147;
- ул. Плеханова, 32–34;
- ул. Бородинская, 31–33;
- ул. Прушинских, 2;
- ул. Я. Лучины, 10–14;
- ул. Я. Лучины, 20–22;
- ул. Надеждинская, 17;
- на пересечении ул. Маяковского, 154 и ул. Физкультурная;
- ул. Судмалиса, 18;
- ул. Марата, 19;
- ул. Якубова, 66–76.
В Московском районе ярмарки будут работать по следующим адресам:
- ул. Алибегова, 3;
- пр. Газеты «Звязда», 14а;
- пр. Газеты «Звязда», 40;
- пр. Газеты «Звязда», 69;
- ул. Космонавтов, 13, к. 1;
- ул. Слободская, 3;
- ул. Слободская, 79;
- ул. Минина, 18;
- ул. Н. Орды, 11;
- ул. Н. Орды, 37;
- ул. Н. Орды, 53–55;
- ул. Я. Брыля, 3–5;
- ул. Чюрлёниса, 12–16;
- ул. Громова, 20;
- на пересечении ул. Гурского и дома №30 по ул. Я. Брыля;
- ул. Железнодорожная, 132;
- ул. Щорса, 5;
- ул. Острожских, 8–10;
- ул. Тышкевичей, 19;
- ул. Рафиева, 78–88;
- ул. Есенина, 10;
- ул. Есенина, 103;
- ул. Каролинская, 10;
- ул. Волоха, 10;
- на пересечении пр. Газеты «Звязда» и дома №20 по ул. Белецкого.
В Октябрьском районе ярмарки пообещали открыть по следующим адресам:
- ул. Левкова, 8, к. 2;
- ул. Брестская, 56, к. 1;
- ул. Ландера, 22;
- пер. Корженевского, 2;
- ул. Казинца, 45.
Ярмарки Партизанского района планируют организовать по следующим адресам:
- ул. Пулихова,15;
- ул. Пулихова, 21;
- на пересечении ул. Столетова и 2-го пер. Багратиона;
- ул. Солтыса (напротив домов № 193 и 60);
- ул. Карвата (между домами № 9 и 17);
- ул. Карвата (напротив дома № 64);
- ул. Менделеева, 25;
- ул. Антоновская, 30;
- ул. Буденного, 16а;
- ул. Багратиона (напротив дома № 71);
- ул. Ваупшасова, 4 (у Минского моторного завода);
- ул. Долгобродская, 35 (у Минского тракторного завода);
- ул. Филимонова (напротив дома № 13, к. 1).
В Первомайском районе ярмарки будут работать по следующим адресам:
- ул. Я. Коласа, 48;
- ул. Острошицкая, 3а;
- ул. Калиновского, 55 (автостоянка);
- ул. Героев 120-й дивизии, 15;
- ул. Рогачевская, 8а, к. 1;
- ул. Гуртьева, 7–9.
Администрация Советского района организует ярмарки по следующим адресам:
- ул. Гамарника, 22–24;
- 2-й Измайловский пер., 22 (рядом с магазином «Радзивилловский»);
- ул. Зеленолугская, 44;
- ул. Маневича (рядом с Домом культуры);
- ул. Золотая Горка, 12;
- ул. Восточная, 40 (автостоянка у гимназии № 6);
- ул. Мирошниченко, 55;
- ул. Олешева, 1;
- ул. Кольцова, 53;
- ул. Я. Коласа, 65, к. 2.
Во Фрунзенском районе ярмарки будут работать по следующим адресам:
- ул. Шаранговича, 34;
- ул. Кунцевщина, 19;
- ул. Люцынская, 15 (парковка);
- ул. Каменногорская, 86;
- ул. Притыцкого, 110;
- ул. Лынькова, 71;
- пр. Пушкина, 77;
- ул. Колесникова, 17;
- ул. Лынькова, 99 (напротив магазина «Виталюр»);
- ул. Матусевича, 75;
- ул. Кунцевщина, 35;
- ул. Харьковская, 72 (парковка);
- ул. П. Глебки, 74;
- ул. Лынькова, 21;
- ул. Семеняко, 4;
- ул. Чигладзе, 31;
- ул. Лобанка, 114 (возле автостоянки);
- ул. Скрипникова, 8;
- ул. Чайлытко, 11;
- ул. Якубовского, 36 (парковка);
- ул. Лобанка, 58;
- ул. Неманская, 85;
- ул. Лидская, 16 (парковка);
- ул. Неманская, 20 (парковка);
- пр. Пушкина, 15а.
Ярмарки Центрального района откроют свои двери по следующим адресам:
- ул. Каховская, 31 (рядом с кинотеатром «Киев»);
- ул. М. Танка, 8–10 (дворовая территория);
- ул. М. Танка, 30 (дворовая территория);
- ул. Орловская, 9–23 (дворовая территория);
- ул. Радужная, 6–8 (дворовая территория);
- ул. Карастояновой, 17–25 (дворовая территория);
- ул. Карастояновой, 43 (площадка у троллейбусного депо);
- Долгиновский тракт, 50–52 (дворовая территория);
- ул. Червякова, 2, к. 1 (дворовая территория);
- Старовиленский тракт, 75 (дворовая территория);
- ул. Ильянская, 4 (возле магазина «Евроопт»);
- пр. Независимости, 39 (дворовая территория).