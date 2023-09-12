Юрист пояснил, имеют ли право мобильные операторы самовольно включать белорусам платные услуги

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Опубликовано: 12.09.2023 10:57 , Обновлено: 05.02.2025

Иногда белорусы сталкиваются с неприятным сюрпризом: чаще случайно, когда «ушли в минус» узнают, что каким-то образом оказались подписаны на платные услуги от мобильных операторов. Имеют ли компании право самовольно подключать абонементов на платные услуги? Что на этот счет говорит белорусский закон?

В редакцию tochka.by обратилась женщина. Она рассказала, что пользуется услугами мобильного оператора А1 семь лет. Рассчитывается кредитным образом: ежемесячно, не позднее десятого числа, кладет деньги на единый расчетный счет, оплачивая так домашний интернет и мобильную связь. Но в какой-то момент попала “в бан”: на счете появился “минус”, а оператор заблокировал исходящие вызовы и интернет. Как выяснилось, “выкачала” деньги платная услуга, которую, уверяет женщина, она включала.

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tochka.by спросил у компании и юриста, как обезопасить себя от подобных ситуаций и избежать платных подписок.

Что сказал юрист

Может ли оператор подключить клиента к платным услугам без его ведома? Юрист пояснил, что действия операторов регламентируются Законом “Об электросвязи”, Правилами оказания услуг электросвязи в редакции Совмина и договором с клиентом. Последний есть на сайте мобильного оператора. В одном из пунктов сказано, что компания имеет право открывать доступ к услугам, не включенным в действующий набор услуг, предварительно разместив об этом уведомление на сайте компании. То есть, оператор имеет право изменить договор и включить в тарифный план клиента новую услугу. Узнать об этом абонент может мониторя сайт компании.

Можно ли избежать подключения на платные услуги? По мнению юриста, скорее нет. Подписывая договор с компанией, вы соглашаетесь с условиями документа, подчеркнул он.

Комментарий мобильного оператора

В компании подчеркнули, клиент сам определяет набор услуг, который ему необходим. Если же абонент хочет изменить перечень сервисов, можно заключить допсоглашение в письменной форме или совершить конклюдентные действия, свидетельствующее о согласии с изменениями условий договора. К таким, например, относят подписку на соответствующем портале, отправку СМС/USSD-запроса, нажатие на соответствующие кнопки, иконки, а также проставление “галочек” на странице.

Автоматически включенные сервисы

В А1 отметили: есть приложение, которое сразу записано на сим-карту абонента. Если его не отключить, оно начнет работать в течение 24 часов после установки в телефон.

“Информация о наличии данного приложения содержится в регистрационной форме к договору, а также озвучивается специалистами при заключении договора”, – пояснили в компании.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что нового предложили мобильные операторы белорусам.

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