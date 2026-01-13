Инфляция в Беларуси за 2025 год составила 6,8%. Насколько подорожали продукты

Опубликовано: 13.01.2026 11:47 , Обновлено: 13.01.2026

Национальный статистический комитет (Белстат) 13 января обнародовал данные об уровне инфляции в Беларуси по итогам 2025 года. Общий показатель годовой инфляции в итоге превысил показатель, запланированный правительством в начале года, и достиг 6,8%. Посмотрели, насколько за год в стране подорожали продукты питания, а также услуги и промтовары.

Согласно официальной статистике, именно продукты питания за год подорожали существеннее всего - в среднем на 9% . Далее в инфляционном списке белорусов значатся услуги, которые за год подорожали на 8% .

Выйти на показатель средней инфляции в 6,8% удалось за счёт более умеренного роста цен на непродовольственные товары. Они за год подорожали лишь на 3%.

Базовая годовая инфляция (то есть показатель, не учитывающий сезонные колебания цен на отдельные товары и услуги и прочие факторы административного характера) в декабре составила 7,3% .

Причём некоторое снижение общего показателя годовой инфляции (по итогам ноября индекс потребительских цен составлял ровно 7%) удалось благодаря “аномально низкой” инфляции в последнем месяце года. На эту аномалию обратил внимание глава Нацбанка Роман Головченко, высказав свои предположения о причинах столь резкого замедления роста цен в стране.

Головченко объяснил «аномальную» инфляцию в декабре

Впрочем, даже эта декабрьская “аномалия” не позволила ценам уложиться в тот уровень, который для них закладывало белорусское правительство в начале 2025 года. Планировалось, что цены за год не поднимутся выше 5% .

Новый потолок, установленный на 2026 год, был в результате скорректирован с учётом сложившихся экономических реалий. В итоге правительство рассчитывает, что в этом году цены не подскочат выше 7%.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли даже расписало по месяцам, как могут расти цены в Беларуси в течение 2026 года. Самый большой скачок цен ожидается в феврале, когда общий прирост цен месяц к месяце, по планам правительства, может составить 1,3 процентных пункта.

Как будут расти цены в Беларуси? МАРТ расписал по месяцам на 2026 год