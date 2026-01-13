Как будут расти цены в Беларуси? МАРТ расписал по месяцам на 2026 год

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Опубликовано: 13.01.2026 08:39 , Обновлено: 13.01.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли расписало по месяцам, как могут расти цены в Беларуси в течение 2026 года. За весь год показатель допустимого роста цен должен уложиться в тот показатель инфляции, который был утверждён правительством и прописан в основных направлениях денежно-кредитной политики страны.

Показатели ежемесячного допустимого роста цен МАРТ расписал по месяцам в своём постановлении № 84 от 30 декабря 2025 года, которое выложили на Национальном правовом интернет-портале только сегодня, 13 января. В целом в Республике в этом году продолжит действовать та же система регулирования цен, что и прежде. Она закреплена постановлением № 713 Совета министров Республики от 19 октября 2022 года.

Исходя из этих положений, вот на сколько процентов, по планам МАРТ, могут повышаться цены в Беларуси в 2026 году относительно цен декабря 2025 года:

в январь - не более 0,7%,

в феврале - не более 2%,

в марте - не более 2,5%,

в апреле - не более 3,1%,

в мае - не более 3,4%,

в июне - не более 3,8%,

в июле - не более 4%,

в августе - не более 4,2%,

в сентябре - не более 4,9%,

в октябре - не более 5,5%,

в ноябре - не более 6,2%,

в декабре - не более 7%.

Напомним, именно такой потолок годовой инфляции - не более 7% - установлен белорусским правительством на 2026 год. Именно на такой показатель инфляции страна вышла по итогам 2025 года, хотя изначально планировалось, что цены за год вырастут не более чем на 5%.

Кстати, по словам председателя правления Национального банка Романа Головченко, в минувшем декабре в Беларуси наблюдалась “практически нулевая” инфляция, что сам глава финансового регулятора назвал “достаточно аномальной” ситуацией.

Головченко объяснил «аномальную» инфляцию в декабре