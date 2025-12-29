Головченко объяснил «аномальную» инфляцию в декабре

Опубликовано: 29.12.2025 07:49 , Обновлено: 29.12.2025

Председатель правления Национального банка Роман Головченко объяснил причины "практически нулевой" инфляции, которая наблюдалась в Беларуси в декабре этого года. Он дал прогноз, что будет с ценами в стране в следующем году.

Ситуацию с инфляцией в Беларуси в конце года Головченко назвал “достаточно аномальной”. “Она практически нулевая за 3 недели декабря”, - заявил глава Нацбанка в эфире гостелеканала “Беларусь 1”.

Основной причиной такой декабрьской “аномалии” с ценами Головченко назвал “дезинфляционное воздействие со стороны российской экономики”. Там, по его словам, “существенно замедлилась” продовольственная инфляция, что отразилось и на ценах в Беларуси.

[inf]Согласно официальным данным Росстата (российский аналог Белстата) на 22 декабря, с начала месяца цены в России подросли на 0,31%, а годовая инфляция замедлилась до 5,58%.[/inf]

Тем не менее, ожидать резкого скачка цен после такого замедления, по словам Головченко, не стоит.

“Пока мы не видим предпосылок к серьезным шокам, которые бы привели к всплеску цен на товары, которые были в предыдущие годы и в 2025 году”, - подчеркнул председатель правления Нацбанка.

Комментируя планы по показателю годовой инфляции, который в этом году будет превышен почти на два процентных пункта (планировалось, что по итогам года этот показатель составит не более 5%, но по итогам ноября он уже достиг 7%), Головченко заявил, что Нацбанк от этих планов не отказывается. По его словам, хотя на будущий год прогнозный показатель инфляции установлен на уровне нынешних 7%, этот рубеж “дан с определенной форой”.

“Потому что все-таки очень много еще происходит процессов, до конца непонятных, в мире, экономическая турбулентность не останавливается. Но мы от своей цели не отказываемся”, заявил глава Нацбанка, пообещав “принимать все меры”, чтобы инфляция (по крайней мере базовая) в Беларуси не вышла за 5%.

Напомним,что в утверждённых Нацбанком основных направлениях денежно-кредитной политики Республики на 2026 год помимо инфляции прописали ещё четыре показателя, которые должны содействовать ценовой и финансовой стабильности и устойчивому экономическому развитию страны. Их выполнение, как предупредил Головченко, “будет зависеть от реально складывающейся ситуации”.

Головченко утвердил верхнюю планку инфляции на 2026 год и рассказал, что будет с процентами по кредитам