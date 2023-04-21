Индия решила инвестировать в Беларусь до 600 млн долларов - ЕАБР. Зачем?

Опубликовано: 21.04.2023 14:36 , Обновлено: 21.04.2023

Евразийский банк развития и реконструкции (ЕАБР) сообщил, что некие неназванные индийские компании решили потратить на развитие ОАО «Гродно Азот» до 600 млн долларов. Однако какой минимальный порог инвестиций, в банке не уточнили.

Индия заинтересована в азотных удобрениях, которые производятся на ОАО «Гродно Азот» в Беларуси, и хотела бы увеличения объема поставок, считают в ЕАБР. На каких условиях индийские бизнесмены хотят потратить деньги в Беларуси, пока неизвестно: будет ли это покупка акций предприятия, или кредит?

Согласно оценкам ЕАБР, объем контейнерных перевозок минеральных удобрений с использованием инфраструктуры Международного транспортного коридора «Север — Юг» может увеличиться в 8–9 раз к 2030 году. Он и сейчас ограниченно используется для поставок из Беларуси. И пролегает через Россию, Азербайджан, Иран, а дальше морским путем в Индию.

ЕС решил снять санкции с «Беларуськалия» — Удовицкий

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов пойти на принятие нового пакета санкций ЕС против Беларуси и пообещал поговорить с властями Литвы, чтобы те также пошли на уступки в этом вопросе.

Речь идёт о том, что Польша и Литва до этого момента не соглашались на отмену санкций против белорусского калия. Однако в ЕС настаивают, что готовы ввести новый, куда более широкий, пакет санкций против Беларуси, но при этом хотят разрешить экспорт и транзит белорусских калийных удобрений.

Польша согласилась отменить санкции против Беларуси и пообещала уговорить Литву. Но есть нюанс