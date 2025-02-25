До 40%. Белорусские магазины объявили "масленичную неделю" со скидками на сгущенку, сметану, форель, муку, икру и не только
С 24 по 2 марта белорусы отмечают Масленицу - традиционный восточнославянский праздник. А какая Масленица без блинов? Белорусские магазины помнят это и подготовили для своих покупателей скидки на традиционные для этого блюда ингредиенты: муку, масло, сахар, молоко, яйца, соль и не только.
Edostavka
Вот какие скидки [link href=“https://edostavka.by/actions/maslenichnaya-nedelya#modal-opened&product_preview=null” target=“_blank” rel=“noopener”] нашел [/link] журналист Telegraf.news в интернет-магазине Edostavka:
- Вареное сгущенное молоко «Глубокое Лакомка” с сахаром, 380 г - 3,99 рубля (-13%).
- Вареное сгущенное молоко «Рогачевъ Егорка” с сахаром, 360 г - 3,59 (-14%).
- Мука пшеничная «Гаспадар», высший сорт, 2 кг - 2,59 (-13%).
- Яйца куриные Omegga С2, 10 штук - 2,99 (-16%).
- Сметана “Асаблівая А2”, 330 г - 2,99 рубля (-13%).
- Сметана «#Можно» безлактозная, 180 г - 1,69 (-10%).
- Сметана «Удачный выбор», 400 г - 3,39 (-13%).
- Молоко «Молочный мир» стерилизованное, 1 л - 2,35 (-11%).
- Молоко «Рогачевъ Вкусное”, 0,9 л - 1,59 (-11%).
- Масло сладкосливочное несоленое «Ясь Белоус», 180 г - 4,29 (-17%).
- Масло сладкосливочное «Рогачевъ» несоленое, 180 г - 3,89 (-15%).
- Масло сладкосливочное несоленое «Беллакт», 180 г - 4,39 (-18%).
- Ореховая паста Nutella, 350 г - 19,99 (-35%).
- Сыр твердый «Российский элит», 200 г - 4,29 (-18%).
- Икра горбуши зернистая «Совьет», 105 г - 17,99 (-30%).
- Маковая масса Helcom с сухофруктами, 380 г - 7,55 (-40%).
“Гиппо”
Торговая сеть “Гиппо” на период по 2 марта [link href=“https://gippo.by/clients/stock/maslenitsa_s_gippo/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “масленичную неделю”. Вот на какие товары сделали скидки:
- икра горбуши зернистая “Совьет”, 105 г - 18,99 рубля,
- форель радужная “Очень”, филе-кусок на коже слабосоленое, 200 г - 12,99,
- масло подсолнечное “Благо” рафинированное, 1 л - 4,69 (-26%),
- масло “Здравушка” сладкосливочное несоленое, 180 г - 3,59.
- и не только, больше товаров - на листовке ниже.
“Алми”
Торговая сеть “Алми” в свою очередь [link href=“https://www.almi.by/shares/pri-pokupke-muki-vanilin-za-1-kopeyku-s-20-fevralya-po-5-marta/” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещала [/link] продать по 5 марта в своих магазинах ванильный сахар (1 г) за 1 копейку при покупке муки (рисовой, кукурузной, гречневой, нутовой, полбяной) Taste of life (500 г).
“Грошык”
А в дискаунтерах сети “Грошык по 2 марта [link href=“https://groshyk.by/listovka/listovka-groshyk/” target=“_blank” rel=“noopener”] акция [/link] “Танна купляй - бліны выпякай”. Снизили цены на муку, форель, масло оливковое, сливки, сметану, бекон, творожный сыр и не только. Стоимость продуктов можно узнать на скриншотах ниже.
А на “цуд-цане” в магазинах “Грошыка” - сахар “Городейский” и “Слуцкий” (1 кг - 2,29 рубля).
Ранее Telegraf.news писал, что кондитерская фабрика «Коммунарка» по 12 марта снизила цены на все подарочные коробки конфет. Также производитель объявил скидки 30% на все грильяжные конфеты. Мы посмотрели, какие акции у конкурентов «Коммунарки» — «Слодыча» и «Спартака».
Белорусам предложили скидки 20% на подарочные наборы конфет. А на кило каких сладостей — 30%?