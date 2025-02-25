До 40%. Белорусские магазины объявили "масленичную неделю" со скидками на сгущенку, сметану, форель, муку, икру и не только

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Опубликовано: 25.02.2025 18:52 , Обновлено: 25.04.2025

С 24 по 2 марта белорусы отмечают Масленицу - традиционный восточнославянский праздник. А какая Масленица без блинов? Белорусские магазины помнят это и подготовили для своих покупателей скидки на традиционные для этого блюда ингредиенты: муку, масло, сахар, молоко, яйца, соль и не только.

Edostavka

Вот какие скидки [link href=“https://edostavka.by/actions/maslenichnaya-nedelya#modal-opened&product_preview=null” target=“_blank” rel=“noopener”] нашел [/link] журналист Telegraf.news в интернет-магазине Edostavka:

Ва­ре­ное сгу­щен­ное молоко «Глу­бо­ко­е Ла­ком­ка” с са­ха­ром, 380 г - 3,99 рубля (-13%). Ва­ре­ное сгу­щен­ное молоко «Ро­га­чевъ Егорка” с са­ха­ром, 360 г - 3,59 (-14%). Мука пше­нич­ная «Гас­па­дар», высший сорт, 2 кг - 2,59 (-13%). Яйца ку­ри­ные Omegga С2, 10 штук - 2,99 (-16%). Сме­та­на “А­саб­лі­вая А2”, 330 г - 2,99 рубля (-13%). Сме­та­на «#Можно» без­лак­тоз­ная, 180 г - 1,69 (-10%). Сме­та­на «У­дач­ный выбор», 400 г - 3,39 (-13%). Молоко «Мо­лоч­ный мир» сте­ри­ли­зо­ван­ное, 1 л - 2,35 (-11%). Молоко «Ро­га­чевъ Вкус­ное”, 0,9 л - 1,59 (-11%). Масло слад­ко­с­ли­воч­ное несо­ле­ное «Ясь Бе­ло­ус», 180 г - 4,29 (-17%). Масло слад­ко­с­ли­воч­ное «Ро­га­чевъ» несо­ле­ное, 180 г - 3,89 (-15%). Масло слад­ко­с­ли­воч­ное несо­ле­ное «Бел­лак­т», 180 г - 4,39 (-18%). Оре­хо­вая паста Nutella, 350 г - 19,99 (-35%). Сыр твер­дый «Рос­сий­ский элит», 200 г - 4,29 (-18%). Икра гор­бу­ши зер­ни­стая «Со­вьет», 105 г - 17,99 (-30%). Ма­ко­вая масса Helcom с су­хо­фрук­та­ми, 380 г - 7,55 (-40%).

“Гиппо”

Торговая сеть “Гиппо” на период по 2 марта [link href=“https://gippo.by/clients/stock/maslenitsa_s_gippo/” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “масленичную неделю”. Вот на какие товары сделали скидки:

икра горбуши зернистая “Совьет”, 105 г - 18,99 рубля,

форель радужная “Очень”, филе-кусок на коже слабосоленое, 200 г - 12,99,

масло подсолнечное “Благо” рафинированное, 1 л - 4,69 (-26%),

масло “Здравушка” сладкосливочное несоленое, 180 г - 3,59.

и не только, больше товаров - на листовке ниже.

“Алми”

Торговая сеть “Алми” в свою очередь [link href=“https://www.almi.by/shares/pri-pokupke-muki-vanilin-za-1-kopeyku-s-20-fevralya-po-5-marta/” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещала [/link] продать по 5 марта в своих магазинах ванильный сахар (1 г) за 1 копейку при покупке муки (рисовой, кукурузной, гречневой, нутовой, полбяной) Taste of life (500 г).

“Грошык”

А в дискаунтерах сети “Грошык по 2 марта [link href=“https://groshyk.by/listovka/listovka-groshyk/” target=“_blank” rel=“noopener”] акция [/link] “Танна купляй - бліны выпякай”. Снизили цены на муку, форель, масло оливковое, сливки, сметану, бекон, творожный сыр и не только. Стоимость продуктов можно узнать на скриншотах ниже.

А на “цуд-цане” в магазинах “Грошыка” - сахар “Городейский” и “Слуцкий” (1 кг - 2,29 рубля).

Ранее Telegraf.news писал, что кондитерская фабрика «Коммунарка» по 12 марта снизила цены на все подарочные коробки конфет. Также производитель объявил скидки 30% на все грильяжные конфеты. Мы посмотрели, какие акции у конкурентов «Коммунарки» — «Слодыча» и «Спартака».

Белорусам предложили скидки 20% на подарочные наборы конфет. А на кило каких сладостей — 30%?