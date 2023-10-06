Госстандарт запретил в Беларуси к продаже бензопилы из-за .... радиопомех

Опубликовано: 06.10.2023 19:59 , Обновлено: 06.10.2023

В пресс-службе Госстандарта Беларуси сообщили, что запретили к продаже бензиновую цепную пилу торговой марки «WATT» модель WT-2316. Но дело не в ее характеристиках, связанных с распилом древесины.

В ведомстве сообщили, что бензопила создаёт такие радиопомехи, что они не соответствуют стандартам.

Там сообщили, что бензопилы указанной модели не соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» , ГОСТ 30805.12-2002 (СИСПР 12-97).

“Пиковые значения напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом на расстоянии 10 м, превышают допустимые нормы”, - сообщил в Госстандарте.

Напомним, что совсем недавно ведомство запретило к продаже очень популярные стиральные порошки, потому что они слишком хорошо пенились.

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Впрочем, не беда. У белорусов всегда есть запасной план. Недавно Телеграф писал, что осенью мы можем сделать порошок в домашних условиях, не потратив ни одной копейки. Для этого всего лишь нужно пройтись по местам, где растут каштаны.

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