Госстандарт запретил продажу этих плакатов в Беларуси из-за громкого шума. Это как?

Опубликовано: 27.01.2024 10:23 , Обновлено: 27.01.2024

В Госстандарте Беларуси сообщили, что нашли в продаже и проверили обучающий плакат "Изучаем время", для детей старше трех лет, который оказался слишком громким, а значит не соответствующим требованиям технического регламента Таможенного союза.

В сообщении ведомства говорится, что показатель «эквивалентный уровень звука» плаката при норме не более 65 дБА для игрушек, предназначенных для детей от 3 до 6 лет, составил 79 дБА. А показатель «максимальный уровень звука» при норме не более 75 дБА для игрушек, предназначенных для детей от 3 до 6 лет, составил 82 дБА.

В итоге, детскую настенную игрушку запретили.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Госстандарта Беларуси сообщили, что запретили к продаже бензиновую цепную пилу торговой марки «WATT» модель WT-2316. Но дело не в ее характеристиках, связанных с распилом древесины.

Госстандарт запретил в Беларуси к продаже бензопилы из-за …. радиопомех

Также Телеграф ранее писал, что Госстандарт Беларуси объявил 16 января, что запретили продажу майонеза самой известной марки в мире. Речь идёт о HELLMANNʼS. В ведомстве утверждают, что этот майонез не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Госстандарт запретил в Беларуси самый известный майонез в мире