Госконтроль предложил белорусам жаловаться на хлеб

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Опубликовано: 23.10.2023 18:05 , Обновлено: 23.10.2023

Комитет Госконтроля Беларуси 23 октября объяаил, что ждёт от белулрса звонки с жалобами на хлеб. Для этого ведомство организовало горячую линию с номером 191.

Правда, время для жалоб ограничено тремя днями: с 24 по 26 октября. Работать линия будет с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30.

Жаловаться предлагают не только на производителей, но и на магазины. “Также можно высказать предложения по повышению качества хлебобулочных изделий”, - посоветовали в КГК.

Ранее Телеграф сообщил, что Комитет госконтроля Беларуси (КГК) 12 октября объявил о подготовке к “масштабным проверкам”, которые планируется провести ” в ближайшее время”. Ведомство предупредило о “жестких мерах реагирования”, которые намерены применять в случае выявления “грубых нарушений”.

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Кстати, домашний хлеб отличается от магазинного свежестью, натуральными ингредиентами и возможностью экспериментировать с разными вкусами и текстурами. Телеграф ранее рассказывал, как просто, быстро и самостоятельно испечь хрустящую буханку для всей семьи.

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