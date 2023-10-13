Госконтроль объявил о масштабных проверках по всей Беларуси. Кому приготовиться?

Опубликовано: 13.10.2023 09:01 , Обновлено: 13.10.2023

Комитет госконтроля Беларуси (КГК) 12 октября объявил о подготовке к "масштабным проверкам", которые планируется провести " в ближайшее время". Ведомство предупредило о "жестких мерах реагирования", которые намерены применять в случае выявления "грубых нарушений".

Объектом новых проверок КГК станут сельскохозяйственный организации страны. Инспекторы планируют проверить качество заготавливаемых и условиях хранения уже заготовленных травяных кормов, в том числе, посредством лабораторных исследований.

“Проводимый КГК анализ ситуации показывает, что отдельными сельхозорганизациями не соблюдаются технологии заготовки кормов, не обеспечено их надлежащее качество. Ряд хозяйств не обеспечены кормами под полную потребность”, - пояснили в ведомстве мотивацию масштабных проверок.

Как отметили в КГК, выявленные недостатки в условиях хранения кормов приводят к тому, что результаты производства продукции животноводства заметно снижаются, а в отдельных случаях итогом становится падеж крупного рогатого скота.

Поэтому в ведомстве намерены при выявлении “грубых нарушений”, связанных с заготовкой и хранением кормов, принимать “жесткие меры реагирования” по отношению к виновным лицам.

Напомним, ранее Комитет государственного контроля обнародовал подробный план выборочных проверок, которые ведомство планирует провести во втором полугодии 2023 года. В общей сложности в список включено 1964 субъекта хозяйствования. Как заявили в КГК, это на 16,5% меньше, чем во втором полугодии 2022 года.

В КГК рассказали, к кому придут с проверками до конца года