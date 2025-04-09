"Через 10 минут почти пустые полки" - Под Минском нашли "секретный магазин" с "огромными скидками". За чем стоят очереди?

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Опубликовано: 09.04.2025 12:22 , Обновлено: 25.04.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала "секретный магазин" с "огромными скидками" под Минском. Заметно, что перед входом в торговую точку стояла очередь. Комментаторы поделились опытом закупки там.

“Туда реально стоит очередь. Что за секретный магазин с мегаскидками?” - анонсировала автор ролика. Речь о дискаунтере “Зніжка” от торговой сети “Мила”. Там продают бытовую химию, косметику, парфюмерию и подобные товары “с поврежденной упаковкой, но на огромных скидках”.

“Через 10 минут после открытия полки почти пустые”, - сказала девушка и показала их. Судя по ценникам, большинство товаров продают со скидкой около 60%.

“Я, например, специально в другой конец города не поеду для того, чтобы сэкономить около 10-15 р.”, - написала одна комментаторша.

“Как интересно потом слушать нытье людей, которые живут в Минске, что в больших городах жить прям очень тяжело. Что все дорого, и мы здесь выживаем”, - поделилась мнением другая.

Белорусам предложили скидки до 60% на конфеты, шоколад, пряники, печенье, вафли. Где закупиться?

Третья пожаловалась на сотрудников этого магазина: “Лично приезжала, видела, как заходят люди, и из комнаты втихую дают порошок, для своих - лучшее. Приезжала раз пять”. Ей ответили: “Как и в любых других магазинах. Те, кто там работают, для них в первую очередь откладывают товар. Абсолютно не вижу проблемы!”

Еще одна комментаторша поделилась своим опытом поездки в магазин: “Люди, нереально там что-то купить, все разметают просто, и очередь нужно занимать за час-полтора до открытия магазина”.

[info_b]Этот магазин расположен по следующему адресу: Минский район, Боровлянский сельский совет, 103/3. Но в выходные ехать не надо: магазин работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские магазины, как и всегда, решили привлечь покупателей акциями и скидками. Наш журналист посмотрел, какая торговая сеть предложила купить два товара по цене одного, а где скидки до 60% перед Пасхой.

До 60%. Белорусские магазины объявили скидки на сардельки, креветки, виноград, бекон. А где 2 бутылки масла по цене 1?