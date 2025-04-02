Белорусам предложили скидки до 60% на конфеты, шоколад, пряники, печенье, вафли. Где закупиться?

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Опубликовано: 02.04.2025 15:32 , Обновлено: 10.04.2025

Минские кондитерские фабрики "Коммунарка" и "Слодыч" рассказали о скидках в апреле на свою продукцию. Так, у первого производителя это конфеты, в том числе наборы с ними, шоколад, а у второго - конфеты, пряники, вафли, печенье. Журналист Telegraf.news узнал, на какие именно лакомства сделали скидки до 60%.

Так, “Коммунарка” [link href=“https://t.me/kommunarkaby/374” target=“_blank” rel=“noopener”] снизила [/link] цены по 30 апреля в своих фирменных магазинах на эти сладости:

Конфеты “Муренка”, 1 кг - 9,99 рубля (-40%). Конфеты “Золотая лирика”, 1 кг - 8,99 (-60%). Конфеты “Детские истории”, 1 кг - 15,99 (-37%). Конфеты “Столичные с какао”, 1 кг - 13,99 30 03 (-53%). Конфеты “Коммунарка. Золотая коллекция”, 1 кг - 24,99 (-39%). Конфеты “Красная шапочка”, 1 кг - 24,99 (-30%). Конфеты “Коммунарка”, 1 кг - 23,99 (-35%). Конфеты “Минчанка”, 1 кг - 21,99 (-35%). Набор из двух шоколадок “Любимая Аленка” + “Столичный элит”, 400 г - 12,99 (-48%). Набор конфет “Коммунарка”, 400 г - 14,99 (-39%). Конфеты “Детские истории” фруктовые с яблоком, 1 кг - 15,99 (-22%). Набор конфет “Вечерний Минск”, 240 г - 12,99 (-29%). Набор “Конфеты с секретом”, 400 г - 14,99 (-46%).

Производитель предупредил, что акция действует при наличии товара в магазине.

Тем временем “Слодыч” также по 30 апреля [link href=“https://t.me/slodychslodych/1203” target=“_blank” rel=“noopener”] сделал [/link] скидки на эту продукцию:

Конфеты жевательные Frumi в ассортименте (яблоко, вишня, апельсин), 1 кг — 15,99 рубля (не на акции — 18,45, -13%). Конфеты жевательные Frumi (вкус «малина-лимон», «клубника-банан», «яблоко-ананас»), 1 кг — 16,99 (без скидки — 19,78, -14%). Печенье сахарное «Ванильное люкс», «Чайный слодыч люкс», 430 г — 3,13 (обычная цена — 3,69, -15%). Печенье сахарное «Слодыч» в ассортименте, 390 г — 2,99 (не на акции — 3,52 рубля, -15%). Пряники “Коровка” с ароматом топленого молока и “Традиционные”, 300 г - 4,62 рубля (без скидки - 5,44, -15%). Вафли “Традиционные” с шоколадным и сливочным вкусом - 8,93 (обычная стоимость - 10,51, -15%). Конфеты молочные неглазированные “Молочный десерт” с молочной начинкой и шоколадной, 1 кг - 12,58 (не на акции - 14,8, -15%). Пряники заварные “Потешки” с начинкой с клубничным ароматом и черносмородиновым, 360 г - 2,21 (без скидки - 2,6, -15%). И не только, остальные сладости - на иллюстрации ниже.

Ранее Telegraf.news писал, что гомельская кондитерская фабрика “Спартак” объявила 1 апреля о прекращении выпуска конфет “Аэрофлотских”. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале предприятия.

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