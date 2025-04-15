Гомельщина последней подняла стоимость проезда в общественном транспорте. Почём проездные?

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Опубликовано: 15.04.2025 07:33 , Обновлено: 15.04.2025

Гомельская область стала последним регионом Беларуси, где подорожал проезд в общественном транспорте. Со среды, 16 апреля, стоимость талончика на городском транспорте станет на 10 копеек дороже. Журналисты Telegraf.news посмотрели, сколько после подорожания будут стоит проездные.

Решение Гомельского областного исполнительного комитета о подорожании городских и пригородных пассажирских перевозок было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 15 апреля.

После того, как фиксированный тариф на пассажирские перевозки подняли на 10 копеек, талоны на проезд в гомельских автобусах на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении, а также в троллейбусах составит 90 копеек вместо прежних 80 копеек. При покупке талонов у водителей стоимость составит 95 копеек вместо прежних 85 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов подорожает с 90 копеек до 1 рубля.

Ожидаемо скорректировали областные власти и стоимость проездных. Как и в других регионах, она будет отличаться для разных городов, в зависимости от населения. К примеру, цена месячного проездной на один вид транспорта изменится следующим образом:

в крупных городах (с населением более 250 тыс. человек) — с 36 до 40,50 рубля,

в городах с с населением от 50 до 250 тыс. человек — с 35,05 до 39,43 рубля,

в малых городах с населением менее 50 тыс. человек — с 30,6 до 34,42 рубля.

[info_b]С новыми ценами на другие виды проездных на Гомельщине можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Подняли Гомельские областные власти и стоимость километра проезда на пригородных маршрутах:

на обычных маршрутах – с 0,10 рубля до 0,11 рубля,

на скоростных – с 0,12 рубля до 0,13 рубля,

на экспрессных – с 013, рубля до 0,14 рубля,

на дополнительных рейсах – с 0,12 рубля до 0,13 рубля за 1 км.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после объявления о подорожании проезда в общественном транспорте столичные власти представили расчёты «реальной» себестоимости одной поездки. Так, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко заявила, что нынешнее подорожание — первое с 2022 года, а фактические затраты транспортников на перевозку одного пассажира значительно выше той суммы, что он платит.

«Не столь значимое повышение» — Мингорисполком на фоне подорожания проезда в транспорте подсчитал его «реальную стоимость». Сколько?

В свою очередь в ГП “Минсктранс” разъяснили, можно ли пользоваться после подорожания талонами, купленными по старой цене, по повышения тарифов, или же с запасами талонов придётся распрощаться?

Можно ли ездить в автобусе с талоном по «старой» цене? В «Минсктрансе» объяснили