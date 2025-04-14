Можно ли ездить в автобусе с талоном по «старой» цене? В «Минсктрансе» объяснили

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Опубликовано: 14.04.2025 10:18 , Обновлено: 14.04.2025

Каждое повышение стоимости проезда в общественном транспорте Беларуси вызывает у пассажиров вопрос: что делать со старыми билетиками, которые были куплены по прежним ценам? Ответ на этот вопрос зависит от того, когда и где вы планируете использовать эти билеты, а также от того, как давно они у вас лежат. Журналисты Telegraf.news решили разобраться в этой ситуации на примере Минска, где тариф на проезд изменился 9 апреля. Однако стоит отметить, что подходы, которые применяются в столице, актуальны для всей страны.

Как пояснили изданию «АиФ» в ГП «Минсктранс», выбрасывать недавно купленные талоны не нужно, есть два варианта.

Можно использовать как есть , но недолго. Талоны, купленные по предыдущему тарифу, остаются действительны без всяких доплат в течение 30 суток со дня изменения тарифа. Как обратили внимание в «Минсктрансе», в столице по таким талонам можно ездить до 9 мая включительно.

А вот спустя месяц их нужно будет обменять с доплатой . Это делается в киосках и кассах «Минсктранса». Пример: ваш старый талон стоил 0,85 руб., новый стоит 0,95 руб. — вы отдаёте старый, доплачиваете 10 копеек и получаете новый. Либо же на старом ставится специальный штамп. Если старый был за 0,90 руб. (от водителя), доплата составит 5 копеек.

Обмену с доплатой подлежат только талоны предшествующего тарифа . Если у вас завалялся талончик, купленный, например, в 2022 году или и того раньше, то он, по разъяснению транспортников, считается недействительным и к зачёту не принимается. Его действительно можно только оставить на память или выбросить.

Что касается проездных на поездки или на промежуток времени, записанных на пластиковую карту , то они сгорают, когда истекает их срок годности. Этот срок необходимо уточнять для каждого вида проездного отдельно.

Стоит напомнить, что тарифы на проезд уже подняли во всех регионах Беларуси, кроме Гомельской области. Там пока сохраняются старые цены. Однако, учитывая синхронность предыдущих повышений, почти наверняка можно ожидать аналогичного решения и от гомельских властей в ближайшее время.

Хотя бывают и исключения. Например, в 2018 году, когда проезд подорожал по всей стране, Минск оказался единственным, где тариф остался прежним.

Ранее Telegraf.news рассказал, что после объявления о подорожании проезда в общественном транспорте столичные власти представили расчёты «реальной» себестоимости одной поездки. Так, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко заявила, что нынешнее подорожание — первое с 2022 года, а фактические затраты транспортников на перевозку одного пассажира значительно выше той суммы, что он платит.

«Не столь значимое повышение» — Мингорисполком на фоне подорожания проезда в транспорте подсчитал его «реальную стоимость». Сколько?