Головченко пообещал снижение цен на белорусские овощи в межсезонье. За счёт чего?

Опубликовано: 14.02.2025 15:05 , Обновлено: 14.02.2025

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко анонсировал снижение цен на свежие овощи белорусского производства в межсезонный период. О том, как правительство планирует добиться этого, он рассказал 14 февраля в ходе рабочей поездки на один из тепличных комбинатов в Кировском районе Могилёвской области.

Головченко заявил о том, что белорусским производителям в этом году удалось полностью обеспечить внутренний рынок свежими огурцами в межсезонный период. При этом объёмы продаж внутри страны выросли, по словам премьера, в 1,6 раза относительно средних показателей прошлых лет. Он связал это с тем, что белорусские огурцы стали “более доступными” для населения.

При этом цена на белорусские огурцы, по мнению Головченко, по мере реализации стратегии развития тепличного овощеводства в стране, утверждённого правительством на 2023-2027 годы, должна снижаться, поскольку объёмы производства свежих овощей в тепличных условиях планируется наращивать.

“Для государственных организаций планы будут выполнены. Но не исключаю, что появятся и новые ранее не учтенные объемы. И это хорошо: будет больше товара и ниже цена внутри страны, больше экспортных поставок”, - заявил премьер, назвав свежие овощи “востребованным товаром, который пользуется спросом”, причём не только внутри страны, но и за рубежом.

По планам правительства, в рамках госпрограммы модернизировать предстоит теплиц на общей площади около 50 га - на 23 га из них работы уже завершены, остальные должны быть обновлены до конца 2026 - начала 2027 года.

Наращивать объёмы производства и последовательно снижать цены на овощи, по словам Головченко, также планируется за счёт частного сектора. Как отметил премьер, в Беларуси уже появляются бизнесмены, которые готовы инвестировать в строительство теплиц и производство овощей в защищенном грунте. По словам Головченко, такой бизнес “рентабелен в силу высокого спроса” на продукцию и к тому же может рассчитывать на “серьезные преференции” со стороны государства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом прошлого года Алексей Богданов, занимавший тогда пост министра антимонопольного регулирования и торговли, рассказал, когда белорусы будут практически полностью обеспечены помидорами отечественного производства в межсезонье. Для этого, по словам чиновника, в Беларуси уже несколько лет “работают над стабилизационными фондами”.

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